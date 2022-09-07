"Онлайн"-попит на електромобілі серед українців зріс до рекордної позначки — дослідження

В квітні-червні попит на електромобілі в українському сегменті інтернету зріс на 75,8% в порівнянні з показником січня-березня 2022 року. Такий показник темпу зростання інтересу до цієї теми став найшвидшим за історію пошуку.

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Про це йдеться у дослідженні цифрового агентства "Ольшанський та Партнери".

У другому кварталі року в Україні користувачі шукали електромобілі в мережі рекордні 1,97 млн разів. З січня по березень 2022 українців цікавилися електромобілями 1,12 млн разів.

Найчастіше українці шукали електрокари в інтернеті в травні, тоді показник досяг 953 тис пошукових запитів на місяць.

До повномасштабної війни лідером в рейтигну запитів користувачів щодо купівлі електрокарів була Tesla, друге місце займала марка BMW. При цьому у червні 2022 року популярність лідера знизилася.

"В стабільному періоді однозначним лідером серед пошукових запитів була Tesla, а на другому місці традиційно був інший популярний бренд — BMW. Однак у червні 2022 року популярність лідера знизилася, а бренд BMW поступився на користь Nissan", – підкреслили дослідники.

Раніше стало відомо, що понад 66% українських водіїв думають над тим, щоб купити електрокар або гібридний автомобіль. З них 41% замислився над цим через зростання цін на пальне, ще 36% пояснили це економічною вигодою від користування електромобілями.

В той же час ​​в Україні попит на вживані авто скоротився втричі. Відносно липня поточного року поповнення автопаркуУкраїнивживаними авто зменшилось на 64%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com