Mastercard запускает проект по переработке карт

Платежная компания Mastercard 21 июня запустила глобальный проект по переработке кредитных и дебетовых карт в рамках плана по недопущению формирования "свалок карт".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторые банки в Великобритании уже заявили о готовности присоединиться к инициативе. Mastercard предлагает другим финучреждениям по миру также присоединиться к программе.

"Мы приглашаем всех эмитентов карточек во всем мире сотрудничать с нами, независимо от того, в каком регионе они находятся, и предлагать переработку карточек своим клиентам", — сказал президент отдела кибернетики и разведки Mastercard Аджай Бхалла.

Компания предоставит британскому банку HSBC, присоединившемуся к проекту, машины для измельчения, каждая из которых способна вместить 10 000 карт, что эквивалентно 50 кг пластика. После заполнения они будут переданы на завод по переработке.

В течение пилотных шести месяцев клиенты банка смогут сдать на переработку любые карты, в том числе конкурентов.

По данным Mastercard, в настоящее время в обращении находится около 3,1 миллиарда карточек. Ежегодно отрасль производит около 600 миллионов карт, каждая из которых имеет срок службы около пяти лет.

Напомним, в Украине за 2022 год объем активных карт MasterCard вырос на 17% - до 59,14 млн, а Visa - на треть (на 32% - до 49,9 млн карт). При этом отечественная система "Пространство" отстает, прирост карточек у нее в течение прошлого года упал с 569 тыс на 1 января до 532 тыс на 1 декабря (на 7%).

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