Mastercard запускає проєкт з переробки карток

Платіжна компанія Mastercard 21 червня запустила глобальний проєкт із переробки кредитних і дебетових карток у рамках плану з недопущення формування "звалищ карток".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Деякі банки в Великій Британії вже заявили про готовність приєднатися до ініціативи. Mastercard пропонує іншим фінустановам по світу також доєднатися до програми.

"Ми запрошуємо всіх емітентів карток у всьому світі співпрацювати з нами, незалежно від того, в якому регіоні вони знаходяться, і пропонувати переробку карток своїм клієнтам", — сказав президент відділу кібернетики та розвідки Mastercard Аджай Бхалла.

Компанія надасть британському банку HSBC, який приєднався до проєкту, машини для подрібнення, кожна з яких здатна вмістити 10 000 карток, що еквівалентно 50 кг пластику. Після заповнення їх буде передано на завод з пластику.

Протягом пілотних шести місяців клієнти банку зможуть здати на переробку будь-які картки, в тому числі від конкурентів.

За даними Mastercard, наразі в обігу знаходиться близько 3,1 мільярда карток. Щорічно галузь виробляє близько 600 мільйонів карток, кожна з яких має термін служби близько п’яти років.

Нагадаємо, в Україні за 2022 рік обсяг активних карток MasterCard зріс на 17% – до 59,14 млн, а Visa – на третину (на 32% – до 49,9 млн карток). При цьому вітчизняна система "Простір" пасе задніх, приріст карток у неї протягом минулого року впав з 569 тис на 1 січня до 532 тис на 1 грудня (на 7%).

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