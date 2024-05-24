НБУ презентовал памятную монету, посвященную Крыму (ФОТО)

Национальный банк Украины 23 мая презентовал памятные монеты "Орьнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар – одному из коренных народов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в 2021 году орьнек был официально включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

О дизайне монет

На аверсе монет в центре композиции изображена фигура крымскотатарской вышивальщицы нагищи (nağışçı), волшебной мастерицы, склонившейся над вышивальным станком кергеф (kergef). Ее руки, виртуозно орудуя иглой, вдыхают жизнь в холст, создавая на нем изысканные узоры орьнека. От нагиша в разные стороны расцветают ростки орнамента, что символизирует непрерывность традиции, ее непрерывное продолжение талантливыми отпрысками.

На реверсе на зеркальном фоне рельефно воспроизведен орнамент, олицетворяющий семейные ценности. В центре орнамента расположены взаимосвязанные элементы, отражающие глубокий символизм родственных связей. Эта семья состоит из символов мужчины, женщины и их общего дома. По обе стороны центральной вертикали расположены символы детей. Все вместе они создают полноценный орнамент, отражающий семейное единство и гармонию.

Как приобрести монеты?

Памятные монеты "Орьнек. Крымскотатарский орнамент" номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 7 500 штук, номиналом 5 гривен – из нейзильбера тиражом до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Постепенно они будут реализовываться в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами.

НБУ увеличивает долю интернет-продаж памятных монет

Национальный банк Украины изменил распределение тиражей памятных монет и сувенирной продукции между существующими каналами продаж. Это необходимо, чтобы повысить прозрачность реализации нумизматической продукции и удовлетворить спрос клиентов на нее.

Теперь через интернет-магазин Национального банка будет реализовываться 60% общего объема нумизматической продукции (ранее реализовывалось 50%). Вместе с тем, до 30% уменьшается доля реализации памятных монет через официальные банки-дистрибьюторы (было – 40%).

Ранее, к годовщине Чернобыльской катастрофы НБУ ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "Чернобыль. Возрождение. Аист черный". На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черного, над которым вверху птенцы в гнезде. На аверсе – в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы.

13 апреля ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. Нептун". Также НБУ выпустил 10-гривневые монеты , посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. В отличие от памятных монет, выпускаемых относительно небольшим тиражом, эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.