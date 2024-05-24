НБУ презентував пам'ятну монету, присвячену Криму (ФОТО)

Національний банк України 23 травня презентував пам'ятні монети "Орьнек. Кримськотатарський орнамент", присвячені традиційному орнаменту кримських татар - одного з корінних народів України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у 2021 році орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про дизайн монет

На аверсі монет у центрі композиції зображено постать кримськотатарської вишивальниці наґишчи (nağışçı), чарівної майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом кергеф (kergef). Її руки, віртуозно орудуючи голкою, вдихають життя в полотно, створюючи на ньому вишукані візерунки орьнека. Від наґишчи в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, її невпинне продовження талановитими нащадками.

На реверсі на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. В центрі орнаменту розташовані взаємопов’язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв’язків. Ця сім’я складається зі знаків чоловіка, жінки та їхнього спільного дому. По обидва боки центральної вертикалі розташовані символи дітей. Усі разом вони створюють повноцінний орнамент, що відображає сімейну єдність та гармонію.

Як придбати монети?

Пам’ятні монети "Орьнек. Кримськотатарський орнамент" номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 7 500 штук, номіналом 5 гривень – з нейзильберу тиражем до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Поступово вони реалізовуватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ й банками-дистриб’юторами.

НБУ збільшує частку інтернет-продажів пам'ятних монет

Національний банк України змінив розподіл тиражів пам’ятних монет та сувенірної продукції між існуючими каналами продажу. Це необхідно, щоб підвищити прозорість реалізації нумізматичної продукції та задовольнити попит клієнтів на неї.

Тепер через інтернет-магазин Національного банку реалізовуватиметься 60% від загального обсягу нумізматичної продукції (раніше реалізовувалося 50%). Разом з тим до 30% зменшується частка реалізації пам’ятних монет через офіційні банки-дистриб’ютори (було – 40%).

Раніше, до роковин Чорнобильського катастрофи НБУ ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 5 гривень "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний". На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді. На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи.

13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун". Також НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. На відміну від пам'ятних монет, що випускаються відносно невеликим тиражем, ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.