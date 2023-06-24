НБУ снова обязал банки проверять залоговое имущество

Национальный банк Украины решил возобновить требование к банкам, чтобы те периодически проводили переоценку и проверку залогового имущества. Это требование регулятора к финучреждениям было приостановлено с начала введения военного положения.

Решение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 23.06.2023 № 83, которое вступает в силу с 24 июня 2023 года, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно решению Нацбанка, с 1 июля 2023 года возобновляется отсчет сроков для проведения проверки наличия и состояния имущества, которое банк получил в качестве залога. Регулятор обещает, что процесс будет постепенным.

Уточняем, что решение НБУ не распространяется на имущество на территориях, где ведутся боевые действия, на временно оккупированных территориях или если по суждению банка осуществление такой проверки несет угрозу безопасности жизни и здоровью проверяющих.

Для этого банки будут ориентироваться на Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденный приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309 (с изменениями).

С 31 августа начнется отсчет сроков для проведения переоценки залога таких объектов, которые принимаются банками в расчет кредитного риска, что обеспечит согласованность подходов к оценке кредитного риска по пруденциальным подходам и МСФО.

НБУ также расширил перечень активных операций со связанными с банком лицами, на которых не распространяется запрет, установленный с начала введения в Украине военного положения.

"Такой перечень дополнен операциями по предоставлению обеспеченных гарантий на внутреннем рынке Украины и гарантий на основании контргарантий материнских банков", - уточнили в НБУ.

Напомним, Delo.ua писало, что определение реального качества кредитов, залогов, и вообще активов банков, чтобы в дальнейшем просчитать политику регулятора, было одной из задач, которые встали перед Андреем Пышным, когда он возглавил НБУ.