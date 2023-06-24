НБУ знову зобов'язав банки перевіряти заставне майно

Національний банк України вирішив відновити вимоги до банків, щоб ті періодично проводили переоцінку та перевірку банками заставного майна. Ця вимога регулятора до фінустанов була призупинена з початку запровадження воєнного стану.

Рішення затверджено постановою Правління Національного банку України від 23.06.2023 № 83, яка набирає чинності з 24 червня 2023 року, повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з рішенням Нацбанку, з 1 липня 2023 відновлюється відлік строків для проведення перевірки наявності та стану майна, який банк отримав в якості застави. Регулятор обіцяє, що процес буде поступовим.

Уточнюємо, що рішення НБУ не поширюється на майно на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях або, якщо за судженням банку здійснення такої перевірки несе загрозу безпеці життю та здоров’ю перевіряючих.

Для цього банки будуть орієнтуватися на Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (із змінами).

З 31 серпня розпочнеться відлік строків для проведення переоцінки застави таких об’єктів, які приймаються банками до розрахунку кредитного ризику, і забезпечить узгодженість підходів до оцінки кредитного ризику за пруденційними підходами та МСФЗ.

НБУ також розширив перелік активних операцій з пов’язаними з банком особами, на які не поширюється заборона, встановлена від початку запровадження в Україні воєнного стану.

"Такий перелік доповнено операціями з надання забезпечених гарантій на внутрішньому ринку України та гарантій на підставі контргарантій материнських банків", — уточнили в НБУ.

Нагадаємо, Delo.ua писало, що визначення реальної якості кредитів, застав, і взагалі активів банків, аби надалі прорахувати політику регулятора, було одним із завдань, які стали перед Андрієм Пишним, коли він очолив НБУ.