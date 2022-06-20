Ощадбанк сменил вход в мобильное приложение для жителей временно оккупированных территорий

Ощадбанк сделал вход в мобильное приложение "Ощад24" через смс по Viber для жителей временно оккупированных российской армией территорий.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook .

"Получили следующую информацию. Ощадбанк сделал вход в Ощал24 через смс по Viber. Для этого необходимо звонить по веб-звонку в контакт центр, и банк меняет отправку смс на Viber", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что во временно оккупированном Херсоне в конце мая исчезла связь украинских операторов. На фоне этого россияне начали оперативно продавать украинцам сим-карты операторов РФ по паспортам.

Уже 3 июня появилась мобильная связь в Нижнесерогозской общине и частично в Бериславе Херсонской области. При этом в ближайшее время по всей области не удастся возобновить работу украинских операторов мобильной связи и доступ в интернет.