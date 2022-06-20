Ощадбанк змінив вхід у мобільний застосунок для жителів тимчасово окупованих територій

Ощадбанк зробив вхід у мобільний застосунок "Ощад24" через смс по Viber для жителів тимчасово окупованих російською армією територій.

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Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

"Отримали наступну інформацію. Ощадбанк зробив вхід в Ощад24 через смс по Viber. Для цього необхідно телефонувати по веб дзвінку в контакт центр, і банк змінює відправку смс на Viber", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у тимчасово окупованому Херсоні наприкінці травня зник зв'язок українських операторів. На тлі цього росіяни почали оперативно продавати українцям сім-карти операторів РФ за паспортами.

Вже 3 червня з'явився мобільний зв'язок у Нижньосірогозькій громаді та частково у місті Берислав Херсонської області. При цьому найближчим часом у всій області не вдасться відновити роботу українських операторів мобільного зв'язку та доступ в інтернет.