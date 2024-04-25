Подборки еды и угощение на расстоянии: monobank запускает обновленное приложение Expirenza

25 апреля monobank начинает тестировать Expirenza 2.0 – мобильное приложение, которое должно улучшить походы в рестораны, кафе и бары. Об этом объявил соучредитель банка в телефоне Олег Гороховский.

Отмечается, что в приложении уже доступно более 1700 заведений по всей Украине. В обновленной версии приложения можно будет не только оплатить счет с чаевыми/боевыми и оставить отзыв, но и подобрать заведение и забронировать столик онлайн в несколько кликов.

Кроме того, Expirenza 2.0 имеет подборки с советами, куда пойти и что там попробовать, которые называются "Їжлисти" (по аналогии с плейлистами). Гороховский отметил, что каждый может создать свой "їжлист" и поделиться им с друзьями. Сам бизнесмен также распространил свою подборку блюд с любимым стейком и борщом в Киеве.

Еще одна функция, доступная в приложении Expirenza 2.0, – «Частування», позволяющее угощать близких и друзей даже на расстоянии.

“Вы приобретаете человеку что-нибудь вкусненькое в заведении с помощью Expirenza, а он приходит и пробует ваше угощение в удобное для себя время. Это волшебный способ проявить заботу и внимание, где бы вы ни были, через границы и расстояния», – объяснил Гороховский.

Фото: Telegram/ Олег Гороховский Фото: Telegram/ Олег Гороховский Фото: Telegram/ Олег Гороховский Фото: Telegram/ Олег Гороховский Фото: Telegram/ Олег Гороховский

Загрузить приложение Expirenza можно в Google Play и App Store.

"Боевые" вместо чаевых

Напомним, что ранее виртуальный банк monobank создал новый инструмент "Боевые" в поддержку ВСУ. С его помощью украинцы при расчете в общепитах смогут отблагодарить военных за защиту.

По словам Гороховского, ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности официантам в кафе и ресторанах. Украина станет первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и "Боевые".

Еще раньше, в марте 2022 года, monobank совместно с двумя киевскими заведениями запустили проект для украинских военнослужащих - "подвешенный" кофе для ВСУ. Инструмент создан, чтобы украинцы могли заплатить за кофе и еду для военных.

Поддержка ВСУ

Отметим, что по состоянию на январь 2024 года monobank передал почти 1 миллиард долларов на нужды ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

За первый год полномасштабного вторжения украинцы пожертвовали через monobank 8,5 миллиарда гривен (224 миллиона долларов). В прошлом году эта цифра составила 27,4 миллиарда гривен (724 миллиона долларов). Количество пожертвовавших в 2023 году выросло почти вдвое с 3 миллионов в 2022 году до 5,4 миллиона.

Источник фото: ua.depositphotos.com