“Їжлисти” та частування на відстані: monobank запускає оновлений застосунок Expirenza

25 квітня monobank починає тестувати Expirenza 2.0 – мобільний застосунок, який має покращити походи до ресторанів, кафе та барів. Про це оголосив співзасновник банку в телефоні Олег Гороховський.

Зазначається, що в застосунку вже доступні понад 1700 закладів по всій Україні. В оновленій версії додатку можна буде не лише оплатити рахунок з чайовими/бойовими та залишити відгук, а й підібрати заклад і забронювати столик онлайн у кілька кліків.

Крім того, Expirenza 2.0 має добірки з порадами, куди піти та що там спробувати, які називаються “Їжлисти” (за аналогією до плейлистів). Гороховський зазначив, що кожен може створити свій “їжлист” та поділитися ним з друзями. Сам бізнесмен також поширив свою добірку страв із улюбленими стейком та борщем у Києві.

Ще одна функція, доступна у застосунку Expirenza 2.0, – “Частування”, що дозволяє пригощати близьких та друзів навіть на відстані.

“Ви купуєте людині щось смачненьке у закладі за допомогою Expirenza, а вона приходить і куштує ваше частування в зручний для себе час. Це чарівний спосіб проявити турботу та увагу, де б ви не були, через кордони та відстані”, – пояснив Гороховський.

Фото: Telegram/ Олег Гороховський Фото: Telegram/ Олег Гороховський Фото: Telegram/ Олег Гороховський Фото: Telegram/ Олег Гороховський Фото: Telegram/ Олег Гороховський

Завантажити застосунок Expirenza можна з Google Play та App Store.

"Бойові" замість чайових

Нагадаємо, що раніше віртуальний банк monobank створив новий інструмент “Бойові” на підтримку ЗСУ. За його допомогою українці при розрахунку в закладах громадського харчування зможуть віддячити військовим за захист.

За словами Гороховського, щомісяця українці залишають понад 100 мільйонів гривень чайових у якості подяки офіціантам в кафе та ресторанах. Тож, Україна стане першою країною в світі, яка зробить щоденною звичкою не лише чайові, а і "Бойові".

Ще раніше, у березні 2022 року, monobank спільно з двома київськими закладами запустили проект для українських військовослужбовців – "підвішену" каву для ЗСУ. Інструмент створений, щоб українці могли заплатити за каву та їжу для військових.

Підтримка ЗСУ

Зауважимо, що станом на січень 2024 року monobank передав майже 1 мільярд доларів на потреби ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За перший рік повномасштабного вторгнення українці пожертвували через monobank 8,5 мільярда гривень (224 мільйонів доларів). Минулого року ця цифра становила 27,4 мільярда гривень (724 мільйонів доларів). Кількість людей, які пожертвували у 2023 році, зросла майже вдвічі з 3 мільйонів у 2022 році до 5,4 мільйона.

Джерело фото: ua.depositphotos.com