Путин одобрил продажу активов в РФ крупнейшего итальянского банка

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указ, дающий разрешение итальянскому банку Intesa Sanpaolo продавать или лишаться своих активов на территории России.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

В указе, датированном 28 сентября, цитируется другой указ, подписанный в августе 2022 года Путиным, предоставляющий ему полномочия выдавать специальные разрешения на определенные соглашения, связанные с энергетическими и финансовыми активами.

В последнем указе говорится, что Москва разрешает сделки, которые приведут к прямой или опосредованной продаже 100% акций Intesa.

В августе агентство Reuters сообщило, что крупнейший банк Италии близится к получению разрешения Москвы на передачу своего российского бизнеса под местное управление.

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в России, где в начале войны в Украине насчитывалось около 980 сотрудников в 28 отделениях. Он прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в русские активы после начала войны.

Россия постоянно ужесточает требования к выходу компаний из своего рынка, поскольку западные компании начали выводить свои активы из РФ вскоре после того, как Москва начала войну в Украине в феврале 2022 года.

"Зеленый свет" для Intesa может проложить путь для подобных одобрений для других банков, все еще находящихся в России, тем более что Европейский центральный банк призвал банки еврозоны немедленно свернуть все операции в России.

Так, Raiffeisen Bank International откладывает планы выхода из России, поскольку Австрия усиливает давние связи с Москвой. Ключевые австрийские чиновники борются с ограничениями против RBI и удваивают усилия, чтобы противостоять давлению на банк.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.