Путін схвалив продаж активів у РФ найбільшого італійського банку

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав указ, що дає дозвіл італійському банку Intesa Sanpaolo продавати або позбавлятися своїх активів на території Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідний документ опублікований на сайті російського уряду.

В указі, датованим 28 вересня, цитується інший указ, підписаний у серпні 2022 року Путіним, який надає йому повноваження видавати спеціальні дозволи на певні угоди, пов’язані із енергетичними та фінансовими активами.

В останньому указі йдеться про те, що Москва дозволяє операції, які призведуть до прямого чи опосередкованого продажу 100% акцій Intesa.

У серпні агентство Reuters повідомило, що найбільший банк Італії наближається до отримання дозволу Москви на передачу свого російського бізнесу під місцеве управління.

Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де на початку війни в Україні налічувалося близько 980 співробітників у 28 відділеннях. Він припинив нове фінансування російських клієнтів і нові інвестиції в російські активи після початку війни.

Росія постійно посилює вимоги до виходу компаній зі свого ринку, оскільки західні компанії почали виводити свої активи з РФ невдовзі після того, як Москва почала війну в Україні в лютому 2022 року.

"Зелене світло" для Intesa може прокласти шлях для подібних схвалень для інших банків, які все ще перебувають у Росії, тим паче, що Європейський центральний банк закликав банки єврозони негайно згорнути всі операції в Росії.

Так, Raiffeisen Bank International відкладає плани виходу з Росії, оскільки Австрія посилює давні зв'язки з Москвою. Ключові австрійські чиновники борються з обмеженнями проти RBI та подвоюють зусилля, щоб протистояти тиску на банк.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.