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США сняли санкции с бывшей "дочки" Сбербанка в Казахстане
Министерство финансов США вывело из-под санкций бывшую "дочку" российского Сбербанка в Казахстане – Bereke Bank. Об этом говорится на сайте ведомства.
Известно, что в 1993-2006 годах финучреждение называлось "Тексакабанк". А после покупки Сбербанком в начале 2007 года было переименовано в "Сбербанк Казахстан".
В 2022 году казахстанский госхолдинг "Байтерек" купил компанию, после чего банк получил название Bereke Bank.
Как пишет "Коммерсантъ", новый собственник компании посылал запрос в Минфин США о снятии санкций, поскольку та уже не контролируется российским банком.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что США объявили о введении санкций против Сбербанка в апреле 2022 года. Тогда под ограничения попал и Альфа-Банк.
Санкционные ограничения послужили причиной, в частности, и закрытия офиса Сбербанка в Объединенных Арабских Эмиратах.