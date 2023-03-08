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США зняли санкції з колишньої "дочки" Сбербанку в Казахстані
Міністерство фінансів США вивело з-під санкцій колишню "дочку" російського Сбербанку в Казахстані – Bereke Bank. Про це йдеться на сайті відомства.
Відомо, що 1993-2006 роках фінустанова мала назву "Тексакабанк". А після купівлі Сбербанком на початку 2007 року була перейменована в "Сбербанк Казахстан".
У 2022 році казахстанський держхолдингу "Байтерек" купив компанію, після чого банк отримав назву Bereke Bank.
Як пише "Коммерсантъ", новий власник компанії надсилав запит до Мінфіну США про зняття санкцій, оскільки та вже не контролюється російським банком.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що США оголосили про введення санкцій проти Сбербанку в квітні 2022 року. Тоді під обмеження потрапив й Альфа-Банк.
Санкційні обмеження стали причиною, зокрема, й закриття офісу Сбербанку в Об'єднаних Арабських Еміратах.