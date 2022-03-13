В Украине возобновляет работу межбанковский валютный рынок

Национальный банк Украины (НБУ) на этой неделе зафиксировал возобновление сделок между банками на валютном рынке.

Как сообщает пресс-служба регулятора, объемы этих операций пока еще незначительны – около 10 млн долларов США в день в эквиваленте.

В НБУ подчеркнули, что возобновление работы межбанка является важной основой для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов.

По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, несмотря на продолжающуюся войну, Нацбанк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой.

"Курсы, по которым Национальный банк осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство, в пределах которого могут работать рыночные механизмы", – заявил Гелетий.

Ранее сообщалось, что Нацбанк вернул значение нормативов обязательного резервирования в банках на прежние уровни, которые существовали до принятия решения об их повышении.

Напомним, Национальный банк 24 февраля 2022 года для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы в условиях вооруженной агрессии РФ зафиксировал курс гривни на уровне 24 февраля и приостановил работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Вечером того же дня НБУ ослабил и уточнил ряд ограничений, разрешив, в частности, проведение между банками сделок на условиях "своп".

А 1 марта были разрешены операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1-й группы классификатора иностранных валют и банковских металлов.