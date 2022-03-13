В Україні відновлює роботу міжбанківський валютний ринок

Національний банк України (НБУ) цього тижня зафіксував поновлення угод між банками на валютному ринку.

Як повідомляє прес-служба регулятора, обсяги цих операцій поки що незначні – близько 10 млн доларів США на день в еквіваленті.

У НБУ наголосили, що поновлення роботи міжбанку є важливою основою для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, попри тривалу війну Нацбанк зацікавлений у тому, щоб банки якомога активніше працювали саме між собою.

"Курси, за якими Національний банк здійснює операції з купівлі та продажу валюти з банками, незважаючи на їх фіксацію, створюють певний простір, в межах якого можуть працювати ринкові механізми", – заявив Гелетій.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк повернув значення нормативів обов'язкового резервування у банках на колишні рівні, які існували до ухвалення рішення про їх підвищення.

Нагадаємо, Національний банк 24 лютого 2022 року для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи в умовах збройної агресії РФ зафіксував курс гривні на рівні 24 лютого та призупинив роботу валютного ринку, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Увечері того ж дня НБУ послабив та уточнив низку обмежень, дозволивши, зокрема, проведення між банками угод на умовах "своп".

А 1 березня були дозволені операції з обміну іноземної валюти між банками в межах 1 групи класифікатора іноземних валют і банківських металів.