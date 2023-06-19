Е-резиденты в Украине: стали известны первые страны, граждане которых смогут получить такой статус

В правительстве утвердил перечень стран для программы е-Резидентства, которая позволит иностранцам открыть свой бизнес в Украине онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В список внесли Словению, Индию, Пакистан и Таиланд. Однако в Минцифре обещают, что перечень будет расширяться.

Как добавили в ведомстве, сейчас специалисты дорабатывают дополнительную нормативно-правовую базу и тестируют информационную систему "Е-резидент".

Как будет работать е-Резидентство?

Электронное резидентство позволит иностранцам открывать бизнес, банковские счета и уплачивать налоги в Украине дистанционно. Верховная Рада поддержала законопроект о введении соответствующей программы в октябре 2022 года.

Предполагалось, что алгоритм получения статуса е-резидента будет следующим:

специалист регистрируется через систему "Е-резидент", которая будет частью "Дії", и проходит финансовую проверку и проверку безопасности;

если все хорошо, лицо становится электронным резидентом и получает электронную цифровую подпись;

открывает дистанционно счет в банке, который и будет являться налоговым агентом для е-резидента;

предприниматель работает и платит налог – 5% доходов в рамках лимита ФЛП 3-й группы, а если больше лимита – по ставке 15%.

Согласно законодательству, е-резидентами не могут быть: