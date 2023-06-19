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Е-резиденты в Украине: стали известны первые страны, граждане которых смогут получить такой статус
В правительстве утвердил перечень стран для программы е-Резидентства, которая позволит иностранцам открыть свой бизнес в Украине онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В список внесли Словению, Индию, Пакистан и Таиланд. Однако в Минцифре обещают, что перечень будет расширяться.
Как добавили в ведомстве, сейчас специалисты дорабатывают дополнительную нормативно-правовую базу и тестируют информационную систему "Е-резидент".
Как будет работать е-Резидентство?
Электронное резидентство позволит иностранцам открывать бизнес, банковские счета и уплачивать налоги в Украине дистанционно. Верховная Рада поддержала законопроект о введении соответствующей программы в октябре 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Предполагалось, что алгоритм получения статуса е-резидента будет следующим:
- специалист регистрируется через систему "Е-резидент", которая будет частью "Дії", и проходит финансовую проверку и проверку безопасности;
- если все хорошо, лицо становится электронным резидентом и получает электронную цифровую подпись;
- открывает дистанционно счет в банке, который и будет являться налоговым агентом для е-резидента;
- предприниматель работает и платит налог – 5% доходов в рамках лимита ФЛП 3-й группы, а если больше лимита – по ставке 15%.
Согласно законодательству, е-резидентами не могут быть:
- иностранцы, имеющие право на постоянное проживание в Украине или являющиеся налоговыми резидентами Украины;
- лица без гражданства;
- лица, получающие доходы с источником происхождения из Украины за товары, работы, услуги (кроме пассивных доходов);
- лица, являющиеся гражданами, резидентами или лицами, местом постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых являются государства (юрисдикции), которые не включены в перечень государств, граждане или резиденты которых могут обрести соответствующий статус;
- граждане Украины.