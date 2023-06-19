Е-резиденти в Україні: стали відомі перші країни, громадяни яких зможуть отримати такий статус

В уряді затвердив перелік країн для програми е-Резидентства, яка надасть можливість іноземцям відкрити свій бізнес в Україні онлайн. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що в список внесли Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд. Однак у Мінцифри обіцяють, що перелік розширюватиметься.

Як додали у відомстві, наразі фахівці доопрацьовують додаткову нормативно-правову базу та тестують інформаційну систему "Е-резидент".

Як працюватиме е-Резидентство?

Електронне резидентство дозволить іноземцям відкривати бізнес, банківські рахунки і сплачувати податки в Україні дистанційно. Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження відповідної програми в жовтні 2022 року.

Передбачалося, що алгоритм отримання статусу е-резидента буде наступним:

фахівець реєструється через систему "Е-резидент", яка буде складовою "Дії", й проходить фінансову та безпекову перевірку;

якщо все добре, особа стає електронним резидентом та отримує електронний цифровий підпис;

відкриває дистанційно рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента;

підприємець працює та сплачує податок – 5% доходів в рамках ліміту ФОП 3-ї групи, а якщо більше ліміту – за ставкою 15%.

Згідно з законодавством, е-резидентами не можуть бути: