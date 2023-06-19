- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Е-резиденти в Україні: стали відомі перші країни, громадяни яких зможуть отримати такий статус
В уряді затвердив перелік країн для програми е-Резидентства, яка надасть можливість іноземцям відкрити свій бізнес в Україні онлайн. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що в список внесли Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд. Однак у Мінцифри обіцяють, що перелік розширюватиметься.
Як додали у відомстві, наразі фахівці доопрацьовують додаткову нормативно-правову базу та тестують інформаційну систему "Е-резидент".
Як працюватиме е-Резидентство?
Електронне резидентство дозволить іноземцям відкривати бізнес, банківські рахунки і сплачувати податки в Україні дистанційно. Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження відповідної програми в жовтні 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Передбачалося, що алгоритм отримання статусу е-резидента буде наступним:
- фахівець реєструється через систему "Е-резидент", яка буде складовою "Дії", й проходить фінансову та безпекову перевірку;
- якщо все добре, особа стає електронним резидентом та отримує електронний цифровий підпис;
- відкриває дистанційно рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента;
- підприємець працює та сплачує податок – 5% доходів в рамках ліміту ФОП 3-ї групи, а якщо більше ліміту – за ставкою 15%.
Згідно з законодавством, е-резидентами не можуть бути:
- іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні або є податковими резидентами України;
- особи без громадянства;
- особи, які одержують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів);
- особи, які є громадянами, резидентами або особами, місцем постійного проживання (знаходження, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), які не включені до переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути відповідного статусу;
- громадяни України.