АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Е-резиденти в Україні: стали відомі перші країни, громадяни яких зможуть отримати такий статус

Бізнес, ноутбук, смартфон
Бізнес. Фото: Firmbee / Pixabay

В уряді затвердив перелік країн для програми е-Резидентства, яка надасть можливість іноземцям відкрити свій бізнес в Україні онлайн. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що в список внесли Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд. Однак у Мінцифри обіцяють, що перелік розширюватиметься.

Як додали у відомстві, наразі фахівці доопрацьовують додаткову нормативно-правову базу та тестують інформаційну систему "Е-резидент". 

Як працюватиме е-Резидентство?

Електронне резидентство дозволить іноземцям відкривати бізнес, банківські рахунки і сплачувати податки в Україні дистанційно. Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження відповідної програми в жовтні 2022 року.

Передбачалося, що алгоритм отримання статусу е-резидента буде наступним:

  • фахівець реєструється через систему "Е-резидент", яка буде складовою "Дії", й проходить фінансову та безпекову перевірку;
  • якщо все добре, особа стає електронним резидентом та отримує електронний цифровий підпис;
  • відкриває дистанційно рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента;
  • підприємець працює та сплачує податок – 5% доходів в рамках ліміту ФОП 3-ї групи, а якщо більше ліміту – за ставкою 15%.

Згідно з законодавством, е-резидентами не можуть бути:

  • іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні або є податковими резидентами України;
  • особи без громадянства;
  • особи, які одержують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів);
  • особи, які є громадянами, резидентами або особами, місцем постійного проживання (знаходження, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), які не включені до переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути відповідного статусу;
  • громадяни України.
Автор:
Артем Ющенко