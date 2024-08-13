ЕБРР выделяет 70 миллионов евро на развитие группы Nova в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 70 миллионов евро группе компаний Nova для реализации инвестиционной программы на 2024 год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эти средства направлены на модернизацию и расширение сети группы, а также повышение безопасности работников и клиентов в условиях войны.

Арвид Тюркнер, управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове подчеркнул важность этого кредита для долгосрочной стратегии развития компании, особенно в контексте трансформации модели обслуживания клиентов.

Группа Nova планирует построить более 600 бомбоубежищ, что значительно повысит уровень безопасности персонала и клиентов. Кроме того, финансирование позволит реализовать проекты по реинтеграции ветеранов и расширению возможностей обучения женщинам.

ЕБРР предлагает гибкие условия финансирования, включая возможность предоставления средств в гривнах или евро, а также гарантию от первых убытков в размере 10% от суммы кредита.

Финансовый директор группы Nova Петр Фоков отметил, что это соглашение является логическим продолжением долгосрочного партнерства по ЕБРР и подтверждением доверия банка к компании. Он также отметил выгодные условия кредитования, которые редко доступны в отечественных банках.

Кредит ЕБРР поможет Nova поддержать около 3,5 тысячи рабочих мест, включая сотрудников, служащих в ВСУ. Банк также будет способствовать расширению возможностей трудоустройства для женщин и внутри перемещенных лиц.

Добавим, сеть "Новой почты" в Украине на сегодняшний день состоит из 12 100 отделений и 18 000 почтоматов. Это более 30 000 точек сервиса, где клиенты могут воспользоваться удобными и быстрыми сервисами компании. И это самая доступная сеть в стране.

Напомним, в течение января-июня 2024 года "Новая почта" доставила 222 млн посылок и грузов, что на 17% больше, чем за тот же период 2023 года. Компания увеличила чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20% — до 20 млрд грн, а чистая прибыль уменьшилась на 38% — до 1,49 млрд грн.