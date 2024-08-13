ЄБРР виділяє 70 мільйонів євро на розвиток групи Nova в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит у розмірі 70 мільйонів євро групі компаній Nova для реалізації інвестиційної програми на 2024 рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ці кошти спрямовані на модернізацію та розширення мережі групи, а також на підвищення безпеки працівників і клієнтів в умовах війни.

Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові, підкреслив важливість цього кредиту для довгострокової стратегії розвитку компанії, особливо в контексті трансформації моделі обслуговування клієнтів.

Зазначається, що група Nova планує побудувати понад 600 бомбосховищ, що значно підвищить рівень безпеки персоналу та клієнтів. Крім того, фінансування дозволить реалізувати проєкти з реінтеграції ветеранів та розширення можливостей навчання для жінок.

ЄБРР пропонує гнучкі умови фінансування, включаючи можливість надання коштів у гривнях або євро, а також гарантію від перших збитків у розмірі 10% від суми кредиту.

Фінансовий директор групи Nova Петро Фоков відзначив, що ця угода є логічним продовженням довгострокового партнерства з ЄБРР і підтвердженням довіри банку до компанії. Він також наголосив на вигідних умовах кредитування, які рідко доступні у вітчизняних банках.

Кредит ЄБРР допоможе Nova підтримати близько 3,5 тисяч робочих місць, включаючи співробітників, які служать у ЗСУ. Банк також сприятиме розширенню можливостей працевлаштування для жінок і внутрішньо переміщених осіб.

Додамо, мережа "Нової пошти" в Україні на сьогоднішній день складається з 12 100 відділень та 18 000 поштоматів. Це понад 30 000 точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. І це наразі найдоступніша мережа в країні.

Нагадаємо, протягом січня-червня 2024 року "Нова пошта" доставила 222 млн посилок і вантажів, що на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року. Компанія збільшила чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20% — до 20 млрд грн, а чистий прибуток зменшився на 38% — до 1,49 млрд грн.