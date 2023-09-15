Кабмин оптимизировал лицензирование бизнеса в сфере средств тайной прослушки

Кабинет министров Украины оптимизировал лицензирование бизнеса в области производства или поставки специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других техсредств негласного получения информации.

Как сообщает Министерство экономики, соответствующие изменения в лицензионные условия, наработанные Службой безопасности Украины, правительство приняло на заседании 15 сентября. Ими устанавливаются четкие и прозрачные правила лицензирования и ведения бизнеса.

В частности, установлено, что письменное уведомление о проведении демонстрации специальных техсредств может отправляться по электронной почте; установлен четкий порядок действий предпринимателя, которому аннулирована лицензия, или планирующего подать заявление об аннулировании лицензии; уточнен порядок согласования с органом лицензирования перемещения спецтехсредств на таможенную территорию Украины.

В то же время усилен контроль в этой области, а именно введено обязательство для предприниматели прикладывать к заявлению о получении лицензии подтверждение, что их предприятие не контролируются резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

Кроме того, установлены требования к деловой репутации руководителя предприятия или главы его исполнительного органа. В частности, речь идет об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за уголовное правонарушение, совершенное в сфере бизнеса или по службе, за корыстные преступления, за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также об отсутствии санкций.

Напомним, что на заседании в пятницу правительство также обновило программу доступных кредитов для бизнеса под 5-7-9%, изменило процедуру экзаменов для получения водительских удостоверений, ввело бесплатное профтехобучение для участников войны, а также одобрило проект бюджета на 2024 год.

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