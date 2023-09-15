Кабмін оптимізував ліцензування бізнесу в сфері засобів таємного прослуховування

Кабінет міністрів України оптимізував ліцензування бізнесу в галузі виробництва чи постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших техзасобів негласного отримання інформації.

Як повідомляє Міністерство економіки, відповідні зміни до ліцензійних умов, напрацьовані Службою безпеки України, уряд ухвалив на засіданні 15 вересня. Ними встановлюється чіткі та прозорі правила ліцензування та ведення цього бізнесу.

Зокрема, встановлено, що письмове повідомлення про проведення демонстрації спеціальних техзасобів може надсилатися електронною поштою; встановлено чіткий порядок дій підприємця, якому анульовано ліцензію, або такого, що планує подати заяву про анулювання власної ліцензії; уточнено порядок узгодження з органом ліцензування переміщення спецтехзасобів на митну територію України.

Водночас посилено контроль у цій галузі, а саме зобов'язано підприємців додавати до заяви про отримання ліцензії підтвердження, що їх підприємства не контролюються резидентами держав, які здійснюють збройну агресію проти України.

Окрім того, встановлено вимоги до ділової репутації керівника підприємства чи голови його виконавчого органу. Зокрема, йдеться про відсутність непогашеної або незнятої судимості за кримінальне правопорушення, скоєне в сфері бізнесу чи по службі, за корисливі злочини, за тяжкі або особливо тяжкі злочини, а також відсутність санкцій.

Нагадаємо, що на засіданні в п'ятницю уряд також оновив програму доступних кредитів для бізнесу під 5-7-9%, змінив процедуру іспитів для отримання водійських посвідчень, запровадив безкоштовне профтехнавчання для учасників війни, а також схвалив проєкт бюджету на 2024 рік.

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