Канада рассматривает возможности для инвестиций в транспортную отрасль Украины

Среди основных направлений для инвестиций в транспортную отрасль Канада рассматривает, в частности, развитие наземных пунктов пересечения границы, кораблестроение, железнодорожные перевозки и т.д.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Во время встречи команда Минвосстановления и полномочный посол Канады в Украине Наталья Цмоц обсудили основные приоритеты восстановления и развития транспортной отрасли Украины и привлечения частного капитала.

"У нас уже есть успешный опыт сотрудничества, в частности в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который финансируется правительством Канады. Вместе с экспертами формируем и внедряем государственную политику в вопросах восстановления, регионального развития и децентрализации", - заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Он пояснил, что даже несмотря на войну транспортный сектор остается одним из наиболее инвестиционно привлекательных. По его словам, необходимо сфокусировать внимание на увеличении экспортных способностей наземных и водных путей, причем как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Согласно сообщению, сегодня среди основных направлений для инвестиций в транспортной отрасли Канада рассматривает:

железнодорожные перевозки, в том числе мультимодальные;

модернизация украинских черноморских портов;

развитие наземных пунктов пересечения границы;

содействие в быстром восстановлении гражданской авиации;

кораблестроение.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок. Так, в 2023 году было перевезено 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы – рекордные 2,1 млн пассажиров.

Также отметим, что в рамках развития цифровых сервисов для клиентов в сфере грузовых перевозок "Укрзализныця" объявила о запуске нового инструмента - "е. Портал УЗ-Карго".

Кроме того, на границе с Румынией хотят расширить три пункта пропуска. В Черновицкой области уже в 2024 году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска "Красноильск" и "Дяковцы". Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска "Порубное".