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Канада рассматривает возможности для инвестиций в транспортную отрасль Украины
Среди основных направлений для инвестиций в транспортную отрасль Канада рассматривает, в частности, развитие наземных пунктов пересечения границы, кораблестроение, железнодорожные перевозки и т.д.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Во время встречи команда Минвосстановления и полномочный посол Канады в Украине Наталья Цмоц обсудили основные приоритеты восстановления и развития транспортной отрасли Украины и привлечения частного капитала.
"У нас уже есть успешный опыт сотрудничества, в частности в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который финансируется правительством Канады. Вместе с экспертами формируем и внедряем государственную политику в вопросах восстановления, регионального развития и децентрализации", - заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он пояснил, что даже несмотря на войну транспортный сектор остается одним из наиболее инвестиционно привлекательных. По его словам, необходимо сфокусировать внимание на увеличении экспортных способностей наземных и водных путей, причем как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
Согласно сообщению, сегодня среди основных направлений для инвестиций в транспортной отрасли Канада рассматривает:
- железнодорожные перевозки, в том числе мультимодальные;
- модернизация украинских черноморских портов;
- развитие наземных пунктов пересечения границы;
- содействие в быстром восстановлении гражданской авиации;
- кораблестроение.
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Также отметим, что в рамках развития цифровых сервисов для клиентов в сфере грузовых перевозок "Укрзализныця" объявила о запуске нового инструмента - "е. Портал УЗ-Карго".
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