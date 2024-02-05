Канада розглядає можливості для інвестицій у транспортну галузь України

Серед основних напрямків для інвестицій у транспортній галузі Канада наразі розглядає, зокрема, розвиток наземних пунктів перетину кордону, кораблебудування, залізничні перевезення і т. д.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У повідомленні йдеться, що під час зустрічі команда Мінвідновлення і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць обговорили основні пріоритети відновлення та розвитку транспортної галузі України та залучення приватного капіталу.

"Ми вже маємо успішний досвід співпраці, зокрема в рамках проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансується урядом Канади. Разом з експертами формуємо та впроваджуємо державну політику в питаннях відновлення, регіонального розвитку та децентралізації", - заявив голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Він пояснив, що навіть попри війну транспортний сектор залишається одним із найбільш інвестиційно привабливих. За його словами, необхідно сфокусувати увагу на збільшенні експортних спроможностей наземних та водних шляхів, причому як довгостроковій, так і короткостроковій перспективі.

Згідно повідомлення, на сьогодні серед основних напрямків для інвестицій у транспортній галузі Канада розглядає:

залізничні перевезення, зокрема мультимодальні;

модернізація українських чорноморських портів;

розвиток наземних пунктів перетину кордону;

сприяння у швидкому відновленні цивільної авіації;

кораблебудування.

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень. Так, у 2023 році було перевезено 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів.

Також зазначимо, що в рамках розвитку цифрових сервісів для клієнтів у сфері вантажних перевезень "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового інструменту - "е.Портал УЗ-Карго".

Крім того, на кордоні з Румунією хочуть розширити три пункти пропуски. У Чернівецькій області вже у 2024 році планують розпочати будівництво другої черги в пунктах пропуску "Красноїльськ" і "Дяківці". Також хочуть збільшити кількість смуг руху для вантажівок у пункті пропуску "Порубне".