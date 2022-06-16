Киевский бар Like a Local’s закрывается и устраивает распродажу украинских вин

Первый винный бар в Украине, начавший профессионально работать исключительно с украинским вином, Like a Local's wine bar закрывается навсегда. Всю продукцию владельцы решили распродать. Об этом Like a Local’s сообщил в своем Facebook.

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За несколько дней до войны заведение обновило свою винную карту, добавив эксклюзивные украинские вина, которые трудно найти в продаже.

Теперь Like a Local’s устраивает распродажу всех этих вин, цены на некоторые позиции ниже, чем на сайте производителя. Среди вин серебряные и бронзовые победители последнего международного дегустационного конкурса Decanter Awards.

"Настал этот день. Великолепная история Like a local's wine bar в 5,5 лет подходит к своему завершению. В такое сложное время хочется фокусироваться совсем на других вещах, а не на вечеринках и веселье, так что бар больше работать не будет", — прокомментировал в своем Facebook один из основателей Like a Local’s Сергей Климов.

Он уточнил, что распродажа будет проходить до 19 июня.

Напомним, ранее компании GoodWine собрала все бутылки вин на складе в Киевской области, по которому оккупанты 4 марта нанесли ракетный удар, и теперь продает их в своем магазине на улице Мечникова в прикассовой зоне.

Из-за попадания российской ракеты в склад компании GoodWine было уничтожено 1,6 млн бутылок вина.