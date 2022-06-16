Київський бар Like a Local's закривається та влаштовує розпродаж українських вин

Перший винний бар в Україні, який розпочав професійно працювати виключно з українським вином, Like a Local's wine bar закривається назавжди. Всю продукцію власники вирішили розпродати. Про це Like a Local's повідомив у своєму Facebook.

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За кілька днів до війни заклад оновив свою винну карту, додавши ексклюзивні українські вина, які важко знайти у продажу.

Тепер Like a Local's влаштовує розпродаж всіх цих вин, ціни на деякі позиції нижчі, ніж на сайті виробника. Серед вин срібні та бронзові переможці останнього міжнародного дегустаційного конкурсу Decanter Awards.

"Настав цей день. Чудова історія Like a local's wine bar у 5,5 років підходить до свого завершення. У такий складний час хочеться фокусуватися зовсім на інших речах, а не на вечірках і веселощах, тому бар більше працювати не буде", — прокоментував у своєму Facebook один із засновників Like a Local's Сергій Клімов.

Він уточнив, що розпродаж триватиме до 19 червня.

Нагадаємо, раніше компанії GoodWine зібрала всі пляшки вин на складі в Київській області, за яким окупанти 4 березня завдали ракетного удару, і тепер продає їх у своєму магазині на вулиці Мечникова у прикасовій зоні.

Через попадання російської ракети до складу компанії GoodWine було знищено 1,6 млн. пляшок вина.