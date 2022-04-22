Количество предпринимателей, работающих в полном объеме, увеличилось до 20% — опрос

Опрос проводился с 14 по 20 апреля среди физических лиц-предпринимателей, участвующих в проекте по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняли участие 162 предпринимателя.

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По результатам опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей МСБ, существенно сократилось количество неработающих предприятий – в настоящее время таких 26%, тогда как месяц назад их было 42%. Из опрошенных малых бизнесов 17% уже возобновили работу после временного прекращения и еще 23% готовятся к возобновлению.

Также увеличилось количество предпринимателей, работающих в полном объеме – с 13 до 20%. Среди вынужденных ограничений – сокращение географии деятельности, переход в онлайн, закрытие части отделений или торговых точек. Восстановить полноценную работу компании не могут в основном из-за отсутствия заказа, снижения активности клиентов, сокращения проектов.

Несколько улучшилась оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости. Сейчас 40% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, раньше таких было 32%. Еще 15% имеют резервы на один месяц.

В то же время 12% сообщают, что смогут продержаться полгода, а 6% — год и больше. Количество бизнесов, уже исчерпавших свои финансовые резервы, практически не изменилось и составляет 26% от общего количества респондентов.

Ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам почти не претерпела изменений за последний месяц. Заработную плату в полном объеме выплачивают 25% компаний, причем 5% продолжают это делать с дополнительными или авансовыми выплатами.

Впрочем, 27% были вынуждены сократить выплаты, а 22% не имеют ресурсов для выплаты заработной платы, так что 15% отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 9% вынуждены частично или полностью увольнять персонал.

При этом малый бизнес продолжает поддерживать защитников и оказывать гуманитарную помощь. Подавляющее большинство опрошенных, а именно 61%, помогают финансово, 24% — продукцией, 23% — услугами, 12% — средствами защиты и обороны, 7% — медикаментами. Впрочем, 18% опрошенных представителей МСБ уже исчерпали свои ресурсы для помощи.

Подавляющее большинство МСБ, а именно 71%, никуда не перевозили свой офис или производство, только 11% совершили релокейт на запад Украины, а 4% – за границу. Также отдельные предприниматели сообщали о релокейте в центральные регионы Украины.

Потери бизнеса от войны 40% респондентов оценивают в сумму до $10 тысяч, еще около трети, а именно 28%, – в диапазоне $10-50 тысяч, 15% – более $100 тысяч. Об отсутствии потерь сообщают около 6% МCБ.

При этом 20% опрошенных бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий. Ориентировочная совокупная сумма ущерба, причиненная предпринимателям-участникам нашего опроса, – около $2 млн.

Напомним, что восстановление Украины будет стоить как минимум $600 млрд.