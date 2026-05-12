Лизинг в Украине вырос на 22%: бизнес переходит от авто к энергетике и медоборудованию

Рынок лизинга в Украине по итогам 2025 года вырос на 22% — до €717,6 млн против €590 млн годом ранее. Несмотря на войну и высокую стоимость финансирования, лизинговые компании фиксируют восстановление спроса и постепенную трансформацию рынка: кроме автомобилей бизнес все активнее берет в лизинг медицинское, промышленное и энергетическое оборудование.

Об этом в интервью для Delo.ua рассказал директор Winner Leasing Антон Каминский .

Лизинг выходит за пределы авторынка

"Исторически около 95% лизинга в Украине - это автомобили. Но сейчас ситуация меняется. Мы видим активное развитие других направлений: медицинского оборудования, производственных линий для предприятий, энергетических решений - солнечных панелей, батарей, электростанций", - отметил Каминский.

В то же время автомобили остаются основой рынка. По словам руководителя Winner Leasing, около 38% структуры рынка приходится на легковые и легкие коммерческие автомобили, еще примерно 39% — на сельскохозяйственную технику. Остальные — грузовой транспорт, спецтехника и оборудование.

Также активно развивается направление имущественного лизинга – промышленного, медицинского и энергетического оборудования. Антон Каминский отмечает, что инвестиции в энергетику или производство сегодня – это не только бизнес, но и вклад в устойчивость экономики.

В чем разница между лизингом и кредитом

Каминский объясняет, что ключевая разница между лизингом и кредитом заключается в сервисной модели. Если в случае кредита клиент сразу становится автовладельцем и берет на себя все расходы и риски, то в лизинге владельцем до завершения договора остается компания.

"Это позволяет интегрировать в продукт страхование, техническое обслуживание, пособие на дороге и даже покрытие военных рисков. Фактически клиент получает не просто финансирование, а комплексный сервис", - пояснил он.

Отдельно управляющий Winner Leasing выделил операционный лизинг как один из основных драйверов грядущего роста рынка.

"Клиент платит за мобильность, а не за сам автомобиль. В нынешних условиях это принципиально другой подход", - отметил он.

Украина существенно отстает от Европы, но имеет потенциал в медицине и энергетике

По оценкам Winner Leasing, проникновение лизинга в Украине составляет всего 7–8% от продаж новых автомобилей. Для сравнения: в Европе этот показатель составляет 28–30%, а в соседней Польше — около 44%. При этом сам европейский рынок лизинга оценивается примерно в €454 млрд.

"Разница с Европой - это не об отсутствии спроса, а об условиях, в которых работают финансовые компании", - подчеркнул Каминский.

Среди наиболее перспективных сегментов в ближайшие годы в Winner Leasing называют медицинское оборудование и энергетику.

"Даже если война закончится завтра, Украина еще десятилетиями потребует обновления медицинской инфраструктуры: МРТ, КТ и другого оборудования. Второе большое направление - все, что связано с автономностью: солнечные панели, системы накопления энергии, локальные электростанции", - отметил он.

По словам Каминского, именно эти направления могут стать одними из главных драйверов рынка в ближайшие 10–20 лет.

Что сдерживает развитие рынка

Главным барьером для развития рынка управляющий Winner Leasing именует высшую цена финансирования. По его словам, украинские компании привлекают ресурсы значительно дороже европейских игроков, из-за чего конечная ставка для клиента часто превышает 20%.

"Наибольший эффект дала бы более доступная стоимость финансирования. Если снизить цену ресурса, все остальные факторы - сервис, продукт, конкуренция - начнут работать значительно эффективнее", - подчеркнул он.

Еще одна заметная тенденция – изменение поведения клиентов. Если раньше автомобиль часто покупали как эмоциональную покупку или символ статуса, то бизнес все больше воспринимает авто как инструмент мобильности и эффективности.

По его словам, сегодня 99% клиентов Winner Leasing – это юридические лица. Самые активные сегменты – производство, агротрейдинг, логистика, фармацевтика, дилерские автопарки и military-tech.

Несмотря на сложные условия, уровень проблемных клиентов на рынке остается невысоким. Если в начале полномасштабной войны доля отказов в финансировании возрастала до 40%, то сейчас она составляет около 10%, что даже ниже довоенного уровня.

