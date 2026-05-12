Лізинг в Україні зріс на 22%: бізнес переходить від авто до енергетики та медобладнання

Ринок лізингу в Україні за підсумками 2025 року зріс на 22% — до €717,6 млн проти €590 млн роком раніше. Попри війну та високу вартість фінансування, лізингові компанії фіксують відновлення попиту й поступову трансформацію ринку: окрім автомобілів, бізнес дедалі активніше бере у лізинг медичне, промислове та енергетичне обладнання.

Про це в інтерв’ю для Delo.ua розповів директор Winner Leasing Антон Камінський.

Лізинг виходить за межі авторинку

"Історично близько 95% лізингу в Україні — це автомобілі. Але зараз ситуація змінюється. Ми бачимо активний розвиток інших напрямів: медичного обладнання, виробничих ліній для підприємств, енергетичних рішень — сонячних панелей, батарей, електростанцій", — зазначив Камінський.

Водночас автомобілі залишаються основою ринку. За словами керівника Winner Leasing, близько 38% структури ринку припадає на легкові та легкі комерційні авто, ще приблизно 39% — на сільськогосподарську техніку. Решта — вантажний транспорт, спецтехніка та обладнання.

Також активно розвивається напрям майнового лізингу — промислового, медичного та енергетичного обладнання. Антон Камінський наголошує, що інвестиції в енергетику чи виробництво сьогодні — це не лише бізнес, а й внесок у стійкість економіки.

У чому різниця між лізингом і кредитом

Камінський пояснює, що ключова різниця між лізингом і кредитом полягає у сервісній моделі. Якщо у випадку кредиту клієнт одразу стає власником авто та бере на себе всі витрати й ризики, то в лізингу власником до завершення договору залишається компанія.

"Це дозволяє інтегрувати в продукт страхування, технічне обслуговування, допомогу на дорозі та навіть покриття військових ризиків. Фактично клієнт отримує не просто фінансування, а комплексний сервіс", — пояснив він.

Окремо керівник Winner Leasing виділив операційний лізинг як один із головних драйверів майбутнього зростання ринку.

"Клієнт платить за мобільність, а не за сам автомобіль. У нинішніх умовах це принципово інший підхід", — зазначив він.

Україна суттєво відстає від Європи, але має потенціал у медицині та енергетиці

За оцінками Winner Leasing, проникнення лізингу в Україні наразі становить лише 7–8% від продажів нових автомобілів. Для порівняння: у Європі цей показник сягає 28–30%, а у сусідній Польщі — близько 44%. При цьому сам європейський ринок лізингу оцінюється приблизно у €454 млрд.

"Різниця з Європою — це не про відсутність попиту, а про умови, в яких працюють фінансові компанії", — наголосив Камінський.

Серед найбільш перспективних сегментів на найближчі роки у Winner Leasing називають медичне обладнання та енергетику.

"Навіть якщо війна закінчиться завтра, Україна ще десятиліттями потребуватиме оновлення медичної інфраструктури: МРТ, КТ та іншого обладнання. Другий великий напрям — усе, що пов’язано з автономністю: сонячні панелі, системи накопичення енергії, локальні електростанції", — зазначив він.

За словами Камінського, саме ці напрями можуть стати одними з головних драйверів ринку у найближчі 10–20 років.

Що стримує розвиток ринку

Головним бар’єром для розвитку ринку керівник Winner Leasing називає високу вартість фінансування. За його словами, українські компанії залучають ресурси значно дорожче, ніж європейські гравці, через що кінцева ставка для клієнта часто перевищує 20%.

"Найбільший ефект дала б доступніша вартість фінансування. Якщо знизити ціну ресурсу, всі інші фактори — сервіс, продукт, конкуренція — почнуть працювати значно ефективніше", — підкреслив він.

Ще одна помітна тенденція — зміна поведінки клієнтів. Якщо раніше автомобіль часто купували як емоційну покупку або символ статусу, то зараз бізнес дедалі більше сприймає авто як інструмент мобільності та ефективності.

За його словами, сьогодні 99% клієнтів Winner Leasing — це юридичні особи. Найактивніші сегменти — виробництво, агротрейдинг, логістика, фармацевтика, дилерські автопарки та military-tech.

Попри складні умови, рівень проблемних клієнтів на ринку залишається низьким. Якщо на початку повномасштабної війни частка відмов у фінансуванні зростала до 40%, то зараз вона становить близько 10%, що навіть нижче за довоєнний рівень.

