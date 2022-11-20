Маск может провести еще одну волну увольнений в Twitter - Bloomberg

Новый владелец Twitter Илон Маск может в понедельник, 21 ноября, провести еще одну волну увольнений. Вероятно, сокращения коснутся работников, занимающихся продажами и партнерскими отношениями.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум: либо работать в более "хардкорном" режиме, либо уйти с выходной помощью. По данным Bloomberg, ушло больше технических работников, чем ожидалось, по сравнению с ситуацией с увольнением сотрудников, занимающихся продажами.

Маск попросил руководителей отделов продаж и партнерских отношений провести сокращение. Оба отказались заниматься этим, за что их уволили, пишет Bloomberg.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.