Маск може провести ще одну хвилю звільнень у Twitter - Bloomberg

Новий власник Twitter Ілон Маск може у понеділок, 21листопада, провести ще одну хвилю звільнень. Ймовірно, скорочення торкнуться працівників, які займаються продажами та партнерськими відносинами.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що Маск висунув співробітникам Twitter ультиматум: або працювати в більш "хардкорному" режимі, або піти з вихідною допомогою. За даними Bloomberg, пішло більше технічних працівників, ніж очікувалося, порівняно із ситуацією зі звільненням співробітників, що замаються продажем.

Маск попросив керівників відділів продажу та партнерських відносин провести скорочення. Обидва відмовилися займатися цим, за що їх звільнили, пише Bloomberg.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Одним із перших рішень Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджая Гадде, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки.

Крім того, Маск наказав скоротити витрати Twitter на 1 млрд доларів.