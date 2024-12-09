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Пропускные операции в пунктах пропуска на границе с Молдовой восстановлены

Почему приостанавливались пропускные операции на границе с Молдовой
Пункты пропуска функционируют в обычном режиме. Фото: ГНСУ

Пропускные операции на границе с Молдовой полностью возобновлены. Пункты пропуска функционируют в обычном режиме. Об этом информирует Госпогранслужба.

 

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В чем причина

Ранее сообщалось, что 9 декабря все пропускные операции на границе с Молдовой были временно приостановлены.

В частности, в связи с техническими неисправностями базы данных таможни на территории Молдовы оформление лиц и транспортных средств было приостановлено в пределах Одесской, Винницкой и Черновицкой областей.

Delo.ua сообщало, что в Украине построят шесть новых пунктов пропуска и реконструируют имеющиеся. Это предусмотрено проектом Стратегии по развитию приграничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года. Отмечается, что из-за войны нагрузки на пункты пропуска возросли в разы, поэтому нужно адаптировать границу к имеющимся потребностям. Для этого и требовались Стратегия и Операционный план.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.

Автор:
Ольга Опенько