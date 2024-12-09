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На кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції: причина
Всі пропускні операції на кордоні з Молдовою тимчасово призупинені. Про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби України.
В чому причина
У пресслужбі повідомляють, що у зв'язку з технічними несправностями бази даних митниці на території Молдови, оформлення осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено в межах Одеської, Вінницької та Чернівецької областей.
Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку.
Delo.ua повідомляло, що в Україні побудують шість нових пунктів пропуску та реконструюють наявні. Це передбачено проєктом Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою до 2030 року. Зазначається, що через війну навантаження на пункти пропуску зросло в рази, тому потрібно адаптувати кордон до наявних потреб. Для цього і були потрібні Стратегія та Операційний план.
Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.
Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.