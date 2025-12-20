- Категория
Не о дипломах, а об устойчивости: разговор женщин-лидерок об образовании на SHE Congress 2025
В Киеве в рамках SHE Congress 2025, организатором которого выступило издание WoMo, прошла дискуссионная панель She in Education, посвященная развитию бизнес-образования и лидерства в Украине. Мероприятие собрало образовательных лидеров, управленцев и менторок, которые сегодня формируют современные подходы к обучению и подготовке руководителей.
В ходе дискуссии говорили, как бизнес-образование формирует новое поколение лидеров, с какими вызовами сталкиваются украинские учебные институты, а также современные форматы обучения и новые образовательные программы. Завершающим акцентом стал разговор о личном развитии. Спикерки поделились своим опытом, чему научились за последний год, и рассказали, как поддерживают собственный ресурс, чтобы оставаться устойчивыми и эффективными даже в сложных условиях. Delo.ua собрало ключевые заявления и цитаты участниц
Лилия Гриневич также подчеркнула, что независимо от сферы образования, бизнеса или публичного управления подготовка лидеров сегодня должна опираться на четыре ключевых аспекта.
Первый аспект – настоящее лидерство. Лидер – это не тот, кто руководит подчиненными людьми, а тот, кто ведет за собой и имеет последователей. Для этого важны четкие ценности и понятное видение, вдохновляющее людей и дающее ощущение смысла совместной работы.
Второй аспект – личный ресурс. Многим женщинам -лидерам не хватает не денег, а времени и сил для себя. Без внутренней устойчивости невозможно поддерживать других, поэтому умение беречь собственный ресурс и ценить себя является основой эффективного лидерства.
Третий аспект – осознание субъектности Украины. Сегодня каждый лидер, так или иначе, выходит в публичное пространство и транслирует его ценности и позицию. Поэтому важны знания истории, культуры и понимание того, что именно мы говорим миру от имени Украины.
Четвертый аспект – работа с людьми и командами. Лидерство невозможно без навыков управления, коммуникации и организации команды. Поэтому обучение должно завершаться практическим лидерским проектом, который можно реализовать на месте и реально изменить среду.
Отдельно она отметила два ключевых инструмента развития. Лидеров должны научить лидеры. Передавать знания те, кто сам прошел путь, имеет реальный опыт и желание им делиться. Формальные теории без жизненных кейсов больше не работают.
Второй инструмент – работа в группах. Современные вызовы требуют умения лидеров договариваться, слышать друг друга и строить общие решения. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание групповой динамике — учить сотрудничать, даже если это непросто.
По мнению Юлии Юдиной, именно такая синергия людей с опытом, амбициями и общими целями становится основой для настоящих изменений и в личном развитии, и в стране в целом.
Валентина Сахно отметила, что в современном бизнес-образовании женщин гораздо меньше, чем мужчин, особенно на уровне C-level. Она обратила внимание на то, что женщин часто продвигают за уже полученные результаты, а мужчин – за потенциал, и поэтому им нередко приходится браться за сложные проекты с минимальными ресурсами. Сахно отметила важность увеличения участия женщин в учебных программах и повышения их навыков (upskilling), а также рассказала о новом проекте по профессионально-техническому образованию, где бизнес формирует заказы на конкретные специальности, а выпускники получают возможность сразу трудоустроиться.
Анна Мищенко объяснила, что бизнес сейчас ищет выпускников, способных ориентироваться в сложных социальных и экономических реалиях, а не просто принимать быстрые или поверхностные решения. Она подчеркнула, что ожидания новых руководителей часто завышены — их воспринимают как готовых решать любые задачи, хотя на самом деле это процесс обучения и развития. Мищенко добавила, что обстоятельства этого года влияют на гендерный баланс в бизнесе: больше женщин продолжают работать в профессиональной сфере, тогда как часть мужчин задействована на фронте, и это уже отразилось на составе учебных групп и возможностях проходить образование.
От ИИ и философии к внутреннему равновесию: чему научились женщины-лидеры за год
Во время панели спикерки поделились собственным опытом обучения и развития тем, что стало для них важным в течение последнего года.
Лилия Гриневич рассказала, что вместе с Университетом Ворика реализовала программу «Лидерство в образовании во времена кризиса». В рамках этого проекта она подробно ознакомилась с подходами британского университета к подготовке будущих управленцев. Кроме того, Гриневич овладела новыми возможностями искусственного интеллекта в образовании — от оценки и тестирования до преодоления учебных потерь. Напоследок она поделилась личным открытием года: практикой мантромедитации, помогающей поддерживать внутреннее спокойствие и баланс, и посоветовала попробовать ее всем заинтересованным.
Анна Мищенко призналась, что в этом году начала обучение по третьему высшему образованию в Британии — в Университете Ковентри. Значительное внимание она уделяет чтению профессиональной литературы на английском языке и глубокому погружению в управленческие, философские и нравственные дилеммы. По ее словам, в последнее время она постоянно ищет курсы, лекции и образовательные возможности по всему миру, в частности, обращается к программам ведущих университетов, которые помогают лучше осмысливать вопросы справедливости, ответственности и лидерства.
Валентина Сахно отметила, что учится вместе с преподавателями бизнес-школы KSE Graduate Business School, проверяя новые проекты и программы на предмет качества. Благодаря этому у него сформировался широкий инструментарий для современного управления и развития бизнеса.
Особенно ценной для нее стала перезагрузка через курс философии, который дал новую перспективу и усиливает ее в ежедневной работе. Кроме этого, Сахно активно овладевает искусственным интеллектом и учится интегрировать его в образовательные методики, повышая эффективность собственной деятельности и образовательных программ.
Юлия Юдина рассказала, что за последний год освоила курс по металогике и изучала современные исследования нейрофизиологии, чтобы лучше понимать, как работает мозг. Юлия также осваивала новые коучинговые инструменты и техники, позволяющие быстро добиваться результатов. Особенно вдохновляющим для нее стало создание программ для взрослых, по которым она не просто делится опытом, как ментор, а учится вместе с участниками, чувствуя себя активной единицей, формирующей будущее общество Украины.