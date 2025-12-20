Не о дипломах, а об устойчивости: разговор женщин-лидерок об образовании на SHE Congress 2025

В Киеве в рамках SHE Congress 2025, организатором которого выступило издание WoMo, прошла дискуссионная панель She in Education, посвященная развитию бизнес-образования и лидерства в Украине. Мероприятие собрало образовательных лидеров, управленцев и менторок, которые сегодня формируют современные подходы к обучению и подготовке руководителей. В ходе дискуссии говорили, как бизнес-образование формирует новое поколение лидеров, с какими вызовами сталкиваются украинские учебные институты, а также современные форматы обучения и новые образовательные программы. Завершающим акцентом стал разговор о личном развитии. Спикерки поделились своим опытом, чему научились за последний год, и рассказали, как поддерживают собственный ресурс, чтобы оставаться устойчивыми и эффективными даже в сложных условиях. Delo.ua собрало ключевые заявления и цитаты участниц

Я отношусь к тем людям, которые фанатично учатся, постоянно развиваются и считают, что именно развитие — это то, на чем должно быть сосредоточено наше внимание, несмотря ни на что и при всем том, что происходит за окном. За 15 лет в Академии ДТЭК прошли обучение 1,2 млн. участников. Мы верим, что развитие – это инструмент изменений, формирующий мышление, ценности, способность действовать и принимать сложные решения. Татьяна Шерман Модератор панели, руководитель по маркетингу и коммуникациям Academy DTEK

Вызовов сегодня очень много, и война особенно остро показала, насколько стране нужны лидеры. С одной стороны, кризисная ситуация обнажает эту потребность, а с другой — выявляет настоящих лидеров. В образовательной сфере большинство директоров школ – это женщины. Именно они во время войны продемонстрировали уникальный антикризисный и адаптационный опыт, которым сегодня интересуются в Финляндии и странах Балтии. Лилия Гриневич Проректор по научно-педагогической работе ХНУ им. В.Н.Каразина, Министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.)

Лилия Гриневич также подчеркнула, что независимо от сферы образования, бизнеса или публичного управления подготовка лидеров сегодня должна опираться на четыре ключевых аспекта.

Первый аспект – настоящее лидерство. Лидер – это не тот, кто руководит подчиненными людьми, а тот, кто ведет за собой и имеет последователей. Для этого важны четкие ценности и понятное видение, вдохновляющее людей и дающее ощущение смысла совместной работы.

Второй аспект – личный ресурс. Многим женщинам -лидерам не хватает не денег, а времени и сил для себя. Без внутренней устойчивости невозможно поддерживать других, поэтому умение беречь собственный ресурс и ценить себя является основой эффективного лидерства.

Третий аспект – осознание субъектности Украины. Сегодня каждый лидер, так или иначе, выходит в публичное пространство и транслирует его ценности и позицию. Поэтому важны знания истории, культуры и понимание того, что именно мы говорим миру от имени Украины.

Четвертый аспект – работа с людьми и командами. Лидерство невозможно без навыков управления, коммуникации и организации команды. Поэтому обучение должно завершаться практическим лидерским проектом, который можно реализовать на месте и реально изменить среду.

Сегодня очень актуальным становится образование второй половины жизни. Мы видим, что люди в 40, 50 и даже 60 лет находятся в поиске себя, масштабировании своего мышления, своих проектов и бизнеса. Они начинают искать отдельные курсы, но на самом деле им нужна целостная программа и понятная методика, которая поможет двигаться осознанно и системно. Юлия Юдина Менторка пространства персонального развития Коллайдер

Отдельно она отметила два ключевых инструмента развития. Лидеров должны научить лидеры. Передавать знания те, кто сам прошел путь, имеет реальный опыт и желание им делиться. Формальные теории без жизненных кейсов больше не работают.

Второй инструмент – работа в группах. Современные вызовы требуют умения лидеров договариваться, слышать друг друга и строить общие решения. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание групповой динамике — учить сотрудничать, даже если это непросто.

По мнению Юлии Юдиной, именно такая синергия людей с опытом, амбициями и общими целями становится основой для настоящих изменений и в личном развитии, и в стране в целом.

В бизнес-школах женщин меньше, чем мужчин, и часто их оценивают за достижения, а не потенциал. Многие сложные или рисковые проекты отдают именно им, потому что знают, что они доведут дело до конца, даже при отсутствии ресурсов. Валентина Сахно Руководитель KSE Graduate Business School

Валентина Сахно отметила, что в современном бизнес-образовании женщин гораздо меньше, чем мужчин, особенно на уровне C-level. Она обратила внимание на то, что женщин часто продвигают за уже полученные результаты, а мужчин – за потенциал, и поэтому им нередко приходится браться за сложные проекты с минимальными ресурсами. Сахно отметила важность увеличения участия женщин в учебных программах и повышения их навыков (upskilling), а также рассказала о новом проекте по профессионально-техническому образованию, где бизнес формирует заказы на конкретные специальности, а выпускники получают возможность сразу трудоустроиться.

Сегодня от выпускников ожидают не только профессиональных навыков, но и понимания социального контекста, потому что вызовы, с которыми они сталкиваются, совершенно новые и не похожи ни на предыдущий опыт. Анна Мищенко Управляющая партнер Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижнего

Анна Мищенко объяснила, что бизнес сейчас ищет выпускников, способных ориентироваться в сложных социальных и экономических реалиях, а не просто принимать быстрые или поверхностные решения. Она подчеркнула, что ожидания новых руководителей часто завышены — их воспринимают как готовых решать любые задачи, хотя на самом деле это процесс обучения и развития. Мищенко добавила, что обстоятельства этого года влияют на гендерный баланс в бизнесе: больше женщин продолжают работать в профессиональной сфере, тогда как часть мужчин задействована на фронте, и это уже отразилось на составе учебных групп и возможностях проходить образование.

От ИИ и философии к внутреннему равновесию: чему научились женщины-лидеры за год

Во время панели спикерки поделились собственным опытом обучения и развития тем, что стало для них важным в течение последнего года.

Лилия Гриневич рассказала, что вместе с Университетом Ворика реализовала программу «Лидерство в образовании во времена кризиса». В рамках этого проекта она подробно ознакомилась с подходами британского университета к подготовке будущих управленцев. Кроме того, Гриневич овладела новыми возможностями искусственного интеллекта в образовании — от оценки и тестирования до преодоления учебных потерь. Напоследок она поделилась личным открытием года: практикой мантромедитации, помогающей поддерживать внутреннее спокойствие и баланс, и посоветовала попробовать ее всем заинтересованным.

Анна Мищенко призналась, что в этом году начала обучение по третьему высшему образованию в Британии — в Университете Ковентри. Значительное внимание она уделяет чтению профессиональной литературы на английском языке и глубокому погружению в управленческие, философские и нравственные дилеммы. По ее словам, в последнее время она постоянно ищет курсы, лекции и образовательные возможности по всему миру, в частности, обращается к программам ведущих университетов, которые помогают лучше осмысливать вопросы справедливости, ответственности и лидерства.

Валентина Сахно отметила, что учится вместе с преподавателями бизнес-школы KSE Graduate Business School, проверяя новые проекты и программы на предмет качества. Благодаря этому у него сформировался широкий инструментарий для современного управления и развития бизнеса.

Особенно ценной для нее стала перезагрузка через курс философии, который дал новую перспективу и усиливает ее в ежедневной работе. Кроме этого, Сахно активно овладевает искусственным интеллектом и учится интегрировать его в образовательные методики, повышая эффективность собственной деятельности и образовательных программ.

Юлия Юдина рассказала, что за последний год освоила курс по металогике и изучала современные исследования нейрофизиологии, чтобы лучше понимать, как работает мозг. Юлия также осваивала новые коучинговые инструменты и техники, позволяющие быстро добиваться результатов. Особенно вдохновляющим для нее стало создание программ для взрослых, по которым она не просто делится опытом, как ментор, а учится вместе с участниками, чувствуя себя активной единицей, формирующей будущее общество Украины.