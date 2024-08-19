"Новая почта" получила от банка Credit Agricole кредит на $20 млн: на что потратят

Компания "Новая почта" получила от банка Credit Agricole кредит в размере 20 миллионов долларов, который будет направлен на развитие логистического хаба во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Срок кредита составляет 5 лет. На эти средства уже было выкуплено два терминала в городе – почтовый и грузовой. Кроме того, кредитные деньги будут привлечены для увеличения мощностей этих терминалов и их автоматизации.

Финансовый директор группы NOVA Петр Фоков напомнил, что это уже не первый кредит "Новой почте" от банка Credit Agricole. Он пояснил, что в контексте того, что штаб-квартира банка находится во Франции, а компания недавно открыла первое отделение во Франции – такое сотрудничество будет иметь перспективу и для будущего развития в ЕС.

"Когда придет время финансировать масштабные международные проекты, мы хотим иметь надежную кредитную репутацию в ведущих европейских банках", – заявил он.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", представительство Credit Agricole в Украине в свою очередь отметило, что компания продолжает активное присутствие и помощь в развитии и восстановлении страны. Банк – партнер для украинского бизнеса уже 31 год.

Напомним, в феврале 2024 года "Новая почта" получила разрешение АМКУ на приобретение Львовского инновационного терминала "ЛЕО". С 2019 года объект находился в пользовании НП на праве аренды, но в 2023 году компании договорились заменить сторону договора, и арендодателем стало ООО "Нова Девелоп". Таким образом, приобретя "Нова Девелоп", "Новая почта" стала владельцем своего сортировочного терминала.

Добавим, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 70 миллионов евро группе компаний Nova для реализации инвестиционной программы на 2024 год.