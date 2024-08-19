"Нова пошта" отримала від банку Credit Agricole кредит на $20 млн: на що витратять

Компанія "Нова пошта" отримала від банку Credit Agricole кредит у розмірі 20 мільйонів доларів, який спрямують на розвиток логістичного хабу у Львові.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що термін кредиту складає 5 років. На ці кошти вже було викуплено два термінали у місті – поштовий та вантажний. Крім того, кредитні гроші залучать для збільшення потужностей цих терміналів та їх автоматизацію.

Фінансовий директор групи NOVA Петро Фоков нагадав, що це вже не перший кредит "Новій пошті" від банку Credit Agricole. Він пояснив, що у контексті того, що штаб-квартира банку знаходиться у Франції, а компанія нещодавно відкрила перше відділення у Франції - така співпраця матиме перспективу і для майбутнього розвитку у ЄС.

"Коли прийде час фінансувати масштабні міжнародні проєкти, ми хочемо мати надійну кредитну репутацію в провідних європейських банках", - заявив він.

Як повідомляє пресслужба "Нової пошти", представництво Credit Agricole в Україні в свою чергу зауважило, що компанія продовжує активну присутність та допомогу у розбудові та відновленні країни. Банк є партнером для українського бізнесу вже 31 рік.

Нагадаємо, у лютому 2024 року "Нова пошта" отримала дозвіл АМКУ на придбання Львівського інноваційного терміналу "ЛЕО". З 2019 року об'єкт був в користуванні НП на праві оренди, але у 2023 році компанії домовились замінити сторону договору, і орендодавцем стало ТОВ "Нова Девелоп". Таким чином, придбавши "Нова Девелоп", "Нова пошта" стала власником свого сортувального термінала.

Додамо, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит у розмірі 70 мільйонів євро групі компаній Nova для реалізації інвестиційної програми на 2024 рік.