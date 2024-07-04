Поступления в бюджет от игорного бизнеса выросли в три раза

За 6 месяцев 2024 года игорный бизнес уплатил в государственный бюджет налогов на сумму 8,4 млрд грн, что почти в 3 раза больше аналогичного периода 2023 года.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, за первое полугодие 2024 года отрасль уплатила в бюджет налогов на сумму 8,4 млрд грн, что почти в 3 раза больше аналогичного периода 2023 года.

В июне отрасль уплатила налогов в 1,9 раза больше по сравнению с июнем прошлого года.

Гетманцев заметил, что налог на прибыль игорного бизнеса увеличился в 7,3 раза к предыдущему году, а НДФЛ на 26,1%.

По мнению Гетманцева, такое расхождение свидетельствует, что с налогом на выигрыши нужно поработать.

Мало ли это или много: цифры для сравнения

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что за первые пять месяцев года от игорного бизнеса в бюджет поступило 7,38 млрд грн.

Он также привел несколько цифр для сравнения, чтобы понять, мало ли это или много.

Так, налоговые поступления от игорного бизнеса в этом году были в 101 раз больше, чем за январь – май 2021 года, в 38 раз больше чем за январь – май 2022, и в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Это при том, что были лишены лицензии некоторые операторы и до сих пор есть большая часть тени. Но результат на табло", - подытожил Железняк.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз за год и достигло 207 млрд грн.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.