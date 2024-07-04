Надходження в бюджет від грального бізнесу зросли втричі

За 6 місяців 2024 року гральний бізнес сплатив до державного бюджету податків на суму 8,4 млрд грн, що у майже 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, за перше півріччя 2024 року галузь сплатила до бюджету податків на суму 8,4 млрд грн, що у майже 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року.

У червні галузь сплатила податків у 1,9 рази більше порівняно з червнем минулого року.

Гетманцев зауважив, що податок на прибуток грального бізнесу збільшився у 7,3 рази до попереднього року, а ПДФО на 26,1%.

На думку Гетманцева, така розбіжність свідчить, що з податком на виграші треба попрацювати.

Мало це чи багато: цифри для порівняння

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що за перші п’ять місяців року від грального бізнесу в бюджет надійшло 7,38 млрд грн.

Він також навів декілька цифр для порівняння, щоб зрозуміти, мало це чи багато.

Так, податкові надходження від грального бізнесу цьогоріч були в 101 раз більшими, ніж за січень - травень 2021 року, в 38 раз більше ніж за січень - травень 2022, і в 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2023.

"Це при тому, що були позбавлені ліцензії деякі оператори і досі є велика частина тіні. Але результат на табло", - підсумував Железняк.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.