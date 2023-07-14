Регулятор Великобритании откладывает согласование сделки между Microsoft и Activision

В пятницу британский регулятор по вопросам конкуренции и рынков (CMA) продлил конечный срок выполнения соглашения Microsoft с Activision Blizzard на сумму 69 миллиардов долларов до 29 августа после того, как получил новое "детализированное" предложение от Microsoft.

Об этом сообщает издание Reuters.

Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) стало первым крупным регулятором, заблокировавшим приобретение производителя "Call of Duty" в апреле, когда опубликовал свой окончательный отчет.

Однако в среду CMA заявила, что реструктуризированное соглашение между Microsoft и Activision может удовлетворить его беспокойство при условии нового расследования.

В пятницу он продлил свой конечный срок либо принять окончательные обязательства, либо сделать окончательный заказ на шесть недель до 29 августа, хотя он заявил, что будет стремиться сделать это как можно скорее и к этой дате.

Впервые британский регулятор заблокировал данное соглашение 26 апреля и отметил, что на Microsoft уже приходится 60-70% мировых облачных игровых сервисов, а также он имеет другие важные преимущества в этой области благодаря владению Xbox, ведущей операционной системой для компьютеров (Windows) и глобальной инфраструктурой облачных вычислений (Azure и Xbox Cloud Gaming)

Кроме того, в ведомстве пришли к выводу, что предложение Microsoft содержало ряд существенных недостатков, в частности, недостаточно охватывало различные бизнес-модели облачных игровых сервисов, включая услуги по подписке на несколько игр, и было недостаточно открытым для провайдеров, которые хотели бы предлагать версии игр для операционных систем ПК, отличных от Windows.

Через месяц стало известно, что компания Microsoft подала апелляцию на решение регулятора и заявила, что решение пошатнуло доверие в Британию как место для технологического бизнеса.

Кроме этого, Microsoft судится и с Федеральной торговой комиссией США, которая также пытается заблокировать сделку из-за беспокойства, что поглощение подавит конкуренцию.

13 июля FTC США все еще пыталась приостановить соглашение, обратившись в Апелляционный суд девятого округа с просьбой временно приостановить действия компаний.