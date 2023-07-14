Регулятор Великобританії відкладає погодження угоди Microsoft-Activision

У п’ятницю британський регулятор з питань конкуренції та ринків (CMA) продовжив кінцевий термін виконання угоди Microsoft з Activision Blizzard на суму 69 мільярдів доларів до 29 серпня після того, як отримав нову “деталізовану” пропозицію від Microsoft.

Про це повідомляє видання Reuters.

Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) стало першим великим регулятором, який заблокував придбання виробника "Call of Duty" у квітні, коли опублікував свій остаточний звіт.

Проте в середу CMA заявила, що реструктуризована угода між Microsoft і Activision може задовольнити її занепокоєння за умови нового розслідування.

У п’ятницю він продовжив свій кінцевий термін або прийняти остаточні зобов’язання, або зробити остаточне замовлення на шість тижнів до 29 серпня, хоча він заявив, що прагнутиме зробити це якомога швидше та до цієї дати.

Вперше британський регулятор заблокував дану угоду 26 квітня і зазначив, що на Microsoft вже припадає 60-70% світових хмарних ігрових сервісів, а також вона має інші важливі переваги в цій галузі завдяки володінню Xbox, провідною операційною системою для комп'ютерів (Windows) і глобальною інфраструктурою хмарних обчислень (Azure і Xbox Cloud Gaming).

Крім того, у відомстві дійшли висновку, що пропозиція Microsoft містила ряд істотних недоліків, зокрема недостатньо охоплювала різні бізнес-моделі хмарних ігрових сервісів, включаючи послуги з підписки на кілька ігор, та була недостатньо відкритою для провайдерів, які хотіли б пропонувати версії ігор для операційних систем ПК, відмінних від Windows.

Через місяць стало відомо, що компанія Microsoft подала апеляцію на рішення регулятора і заявила, що рішення похитнуло довіру до Британії як до місця для технологічного бізнесу.

Окрім цього, Microsoft судиться і з Федеральною торговою комісією США, яка також намагається заблокувати угоду через занепокоєння, що поглинання придушить конкуренцію.

13 липня FTC США все ще намагалася зупинити угоду, звернувшись до Апеляційного суду дев’ятого округу з проханням тимчасово призупинити дії компаній.