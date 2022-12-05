Рейдерство в Украине во время войны: процент дел, доходящих до суда, уменьшился втрое

За период военного положения в Украине количество возбужденных производств по рейдерству существенно снизилось, но втрое уменьшился процент дел, которые доходят до суда. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот.

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В целом, за первые 10 месяцев 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года количество учтенных уголовных производств по рейдерству в Украине уменьшилось более чем в 5 раз.

В январе-октябре 2021 года было зафиксировано 614 производств, за этот же период — 120 дел. Большинство дел зарегистрировали летом и в начале осени.

66 (55%) из 120 дел зарегистрировано за подделку документов для проведения государственной регистрации бизнеса и ФЛП (статья 205-1 УКУ). Около 35 (29,2%) дел зарегистрировано за противодействие хозяйственной деятельности (статья 206 УКУ), еще 19 (15,8%) – за противоправное завладение имуществом (статья 206-2 УКУ).

В 2021 году в суд дошли 36% от общего количества учтенных производств, в этом году —12% (14 производств из 120). Выяснилось, что обычно суд рассматривает производство по подделке документов (13 производств из 14). По статье о противоправном завладении имуществом ни одного дела в 2022 году до суда не дошло.

Эксперты предполагают, что уменьшение количества дел по рейдерству в 2022 году связано с закрытием реестров и ограничением проведения регистрационных действий на основании доверенности. Такое решение было принято 24 февраля.

На первом этапе после вторжения соответствующие запреты и ограничения были достаточно жесткими и разрешался лишь небольшой список регистрационных действий. По ноябрю большинство регистрационных действий уже разрешено, но для определенных установлены новые особенности работы, чтобы предотвратить незаконные регистрационные действия.

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