Служба тыла: как богатейшие бизнесмены поддерживают военных и гражданских

После начала полномасштабной войны сознательные украинцы разделились на военных и активных гражданских, максимально помогающих фронту — донатами или физически. Известные волонтерские организации в считанные часы могут собрать десятки миллионов гривен на актуальные нужды военных, и эти огромные суммы часто состоят из небольших сумм донатов.

Очень помогают фронту и крупные украинские бизнесы, которые остались в Украине и продолжают поддерживать экономику — платят налоги, зарплаты и т.д. Но самое главное, что руководители таких компаний лично помогают пострадавшим от войны военным и гражданским. Суммы их помощи давно пересекли отметку в 100 миллионов гривен. О такой поддержке delo.ua рассказывает в пяти историях помощи военным и мирным жителям из топ-100 самых богатых украинцев.

Поддержка предпринимателей и помощь на 725 миллионов гривен

Виктор Иванчик – украинский бизнесмен, основатель и СЕО агропромхолдинга «Астарта-Киев». С начала полномасштабного вторжения россии в Украину его семейный благотворительный фонд «Поверь в себя» переориентировал свою деятельность и положил начало гуманитарной платформе Common Help UA, чтобы помочь восстановить полноценную жизнь украинцев, пострадавших от российской агрессии.

«С 24 февраля 2022 года все личное подчинилось общему, поэтому, прежде всего, мы сфокусировались на решении гуманитарных проблем и помощи военным, — говорит Виктор Иванчик. - Мы поставили перед собой задачу помочь местным общинам, которые столкнулись с большим наплывом людей, переезжавших из районов активных боевых действий в более безопасные места. Они нуждались в пище, вещах первой потребности, месте для временного проживания. И мы им оказывали такую помощь. Одновременно начали сотрудничать с военными администрациями. Закупали автомобили, амуницию, военное снаряжение, спецтехнику и оборудование, доставляли нужные грузы, в том числе в районы боевых действий, а на обратном пути вывозили людей, которые хотели эвакуироваться».

За год гуманитарную помощь от Common Help UA получили 831 тысяч украинцев и 500 медицинских и социальных учреждений Украины.

Когда стало ясно, что война затягивается, а многие потеряли работу и средства к существованию, у Common Help UA появилось новое направление — экономическое. Его цель — усиление экономической устойчивости местных общин благодаря поддержке малого и среднего бизнеса, обеспечению условий для заведения собственного дела временно перемещенными гражданами, семьями военнослужащих и другими активным украинцам.

"Крылья", "Смелые", "Курс на независимость" - это грантовые программы для старта, развития или расширения собственного дела. Благодаря им поддержку получили 174 предпринимателя, которые уже создали 528 новых рабочих мест. Инвестиции в развитие направления превышают 52 млн. грн.

«Меня поражает то количество людей, желающих начать собственное дело даже во время полномасштабной войны. За время их участия в наших программах мы видим, как они развивают свои бизнесы, как изменяются их ценности, как они становятся успешными. Именно за такими бизнес будущее. А когда мы победим, эти предприниматели вместе с крупным бизнесом станут экономической основой для восстановления Украины», – говорит Виктор Иванчик.

Всего за 14 месяцев работы платформа Common Help UA привлекла к сотрудничеству более 30 украинских и иностранных партнеров. Финансовая оценка благотворительных взносов, гуманитарной помощи и проектов превысила 725 млн. грн.

500 миллионов гривен на автомобили для фронта и спасение тысяч детей-сирот

Руслан Шостак, украинский бизнесмен, основатель и совладелец сетей EVA и VARUS, с начала полномасштабной войны в Украине запустил два проекта гуманитарной помощи. Один из них, «Детство без войны», направлен на эвакуацию и реабилитацию украинских сирот из находящихся под обстрелами зон, а второй, единственная национальная платформа "ГЕРОЙCAR", созданная для поставки колесного транспорта ВСУ.

"С начала войны мы поняли, что для победы нужны мощные пикапы. Оружие не работает без военных, а военные не передвигаются без машин. Поэтому мы постоянно закупаем те авто, которые ВСУ признали самыми эффективными на фронте. Создали национальную платформу "ГЕРОЙCAR", где собираем заявки на колесный транспорт, верифицируем их в ВСУ, закупаем в США, Европе и Корее, адаптируем их к требованиям технического состояния, доставляем защитникам и осуществляем эксплуатационное обслуживание совместно с партнерами», – объясняет Руслан Шостак.

В рамках проекта полноприводные пикапы FORD F250 и F350 уже передали 50 воинским частям, которые работают на передовой и защищают воздушную границу Украины.

В целом для благотворительного проекта "ГЕРОЙCAR" Руслан Шостак закупил 270 автомобилей более чем на 100 млн грн. Цель – передать ВСУ 1000 пикапов.

Сейчас "ГЕРОЙCAR" масштабировался и начал помогать пережившим оккупацию регионам налаживать транспортную инфраструктуру: закупает для них кареты скорой помощи, автомобили для полиции, пожарных и общественный транспорт.

Проект Руслана Шостака "Детство без войны" был создан для оказания помощи украинским детям-сиротам, находящимся под угрозой из-за российской агрессии. Благодаря проекту произошла масштабная эвакуация детей-сирот, самая большая со времен Второй мировой войны. Участниками проекта уже стали 2700 детей-сирот и их сопровождающих. В настоящее время проект принимает еще почти 1000 детей-сирот из Херсона, пострадавших от затопления, под обстрелами Кривого Рога и других городов Украины.

В этот проект бизнесмен инвестировал около 400 млн грн. Он планирует и дальше помогать детям-сиротам. Конечная цель – сделать так, чтобы у каждого ребенка появилась заботливая семья.

"Находясь вместе с детьми-сиротами в течение года, мы изнутри увидели проблему сиротства в Украине и решили создать фонд, способный помочь государству его решить. Это амбициозный долгосрочный проект, но в условиях войны на первый план выходит безопасность детей-сирот, - объясняет Руслан Шостак. — Мы в течение года делаем все возможное, чтобы дети, которых спасли от ужасов войны и перевезли в Турцию, чувствовали себя как дома, за это время к проекту присоединились почти 300 волонтеров, среди которых врачи, психологи, воспитатели и учителя. Благодаря волонтерам мы обеспечили детей планшетами, чтобы они смогли полноценно учиться в украинских школах.В июне мы стали единственным центром в Турции, где все временно находящиеся выпускники смогли сдать национальный мультипредметный тест. У всех нас есть одна цель — создать уютные и комфортные условия для детей. По окончании войны все дети вернутся домой, и мы сделаем все возможное, чтобы каждый ребенок нашел любящую семью".

Все дети, приезжающие в Турцию, живут в отеле на берегу Средиземного моря. Они снабжены полным пансионом и медицинской страховкой. Дети получают образование на украинском языке через онлайн-школы и принимают участие в дополнительных курсах по развитию своих талантов.

В общей сложности на два проекта Руслан Шостак выделил уже примерно 500 млн грн.

Поддержка на 5 млрд грн и сохранение памяти о войне

Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, владелец SCM, "Метинвест" и ДТЭК, а также президент ФК "Шахтер", за год полномасштабной войны направил 5 млрд грн на помощь украинцам и фронту. В рамках собственных благотворительных организаций "Фонд Рината Ахметова" и "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесмен оказывает гуманитарную поддержку гражданским, а также помогает армии.

Фонд уже отправил защитникам более 1300 дронов, более 870 бронированных автомобилей, почти 8912 тепловизоров, дальномеров и камер, более 2000 раций и радиостанций, примерно 163,4 тысячи противотанковых ежей и т.д. Кроме того, военные регулярно получают закупленное компаниями Ахметова снаряжение: силовым подразделениям отправили более 165 тысяч бронежилетов, более 24 тысяч шлемов и 18,9 тысяч единиц тактической одежды и обуви. Фонд также закупил для армии примерно 45,3 тысячи штук аптечек и турникетов и более 1,3 млн литров горючего.

Также Ахметов выделил 1 млрд грн на проект "Сердце Азовстали", цель которого - помочь семьям военных, защищавших Мариуполь. “ Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны, все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины. ”, — обосновывает создание программы бизнесмен. Сейчас в ее пределах военным из Мариуполя и их семьям оказывают лечение, реабилитацию, психологическую поддержку, помогают вернуться в гражданскую жизнь.

Бизнесмен активно помогает гражданским: в SCM говорят, что помощь от Ахметова получили 2,1 млн человек, или каждый 20-й украинец. В первую очередь "Фонд Рината Ахметова" поддерживает внутренне перемещенных украинцев и населения в прифронтовых зонах и в оккупированных регионах: предоставляет продукты питания, предметы первой потребности, а также лекарства. Помогать пострадавшим от войны Фонд начал еще в 2014 году. С тех пор было эвакуировано около 47 тысяч украинцев, предоставлено 13 млн продуктовых наборов, 90 тысяч гигиенических наборов и 800 тысяч единиц медикаментов.

Также Фонд предпринимателя основал музей "Голоса мирных". Его цель — собрать как можно больше свидетельств украинцев о событиях войны. Сейчас уже более 60 тысяч человек рассказали музею свои истории.

Тепловизоры для военных и более 5000 тонн гуманитарного зерна

Андрей Веревский – совладелец компании Kernel, которая с первых дней полномасштабной войны поддерживает украинских военных и пострадавших от боевых действий. Помощь холдинга Веревского сосредоточена на двух направлениях – военном и гуманитарном. Чтобы оказать поддержку именно там, где она нужна, команда компании сотрудничает с ВСУ, координаторами ТРО, волонтерскими организациями и органами местной власти .

За год вторжения Kernel направил на помощь около 1,18 млрд грн. Из них почти 327 млн грн пошли на закупку снаряжения и оборудования для военных: 356 квадрокоптеров и БпЛА, более 1200 тепловизоров, более 965 комплектов средств связи, более 6700 бронежилетов, более 2000 шлемов, 12,7 тысячи комплектов военной формы а также более 1600 единиц другого оборудования. Кроме того, ВСУ получили более тысячи автомобилей и грузовиков на 301,87 млн грн.

В регионах присутствия компания Веревского активно помогает переселенцам: обеспечивает временное убежище, предоставляет продукты питания, вещи первой потребности и технику для налаживания быта. В целом на гуманитарную помощь направили 165,3 млн грн: закупили 5570 тонн зерна, 64,1 литров консервированной продукции, более одного миллиона литров масла, более 1,8 млн единиц других продуктов питания. Более 38 млн. грн. компания потратила на закупку лекарств и медицинского оборудования.

Амуниция для защитниц и логистика для гуманитарки

Еще до начала полномасштабного вторжения совладелец порта TIS Андрей Ставницер занимался Благотворительным фондом имени Алексея Ставницера, который основал с братом и партнерами бизнеса в честь отца. В 2022 году организация переориентировалась на нужды украинской армии и сил территориальной обороны.

В настоящее время Фонд приобрел и доставил украинским военным 18 пикапов, 10 тепловизоров, 32 дрона, 900 шлемов, 3200 плит и 2400 бронежилетов. Основное внимание организация уделяет своему проекту "Примеряй ее берцы", цель которого - обеспечение женщин на фронте необходимым снаряжением.

Команда Фонда снабжает защитницам самые легкие бронированные плиты с нужным уровнем защиты по 2,7 кг вместо стандартных 4,1 кг. Вместе с партнерами организация предоставляет женщинам на фронте также легкие каски, соответствующую женской анатомии форму и удобную обувь, специфические лекарства, рюкзаки, аптечки, белье и пакеты "женской гуманитарки", состоящие из 30 средств гигиены.

Одним из проектов Ставницера стало создание фонда Help Ukraine Center – крупнейшего в Восточной Европе логистического хаба для гуманитарной помощи. К инициативе предпринимателя присоединились и другие украинские бизнесы: Rozetka, Новая почта, Укрпочта, Fozzy Group. Центр построил для гуманитарных грузов систему коридоров по всей стране, а также сеть из 15 логистических складов в Европе. Кроме того, организация принимает пожертвования и оказывает гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Увидев, что у украинских больниц недостаточно опыта работы со сложными ампутациями, а протезирование требует дополнительного финансирования, Ставницер стал соучредителем уникальной клиники Superhumans. Современное медучреждение открыли в апреле во Львовской области. Он специализируется на протезировании, реконструктивном лечении и реабилитации военных и пострадавших из-за войны войны. Проект функционирует благодаря поддержке доноров и благотворителей и лечит защитников бесплатно.