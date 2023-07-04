Служба тилу: як найбагатші бізнесмени підтримують військових і цивільних

Після початку повномасштабної війни свідомі українці розділилися на військових і активних цивільних, які максимально допомагають фронту — донатами чи фізично. Відомі волонтерські організації за лічені години можуть зібрати десятки мільйонів гривень на актуальні потреби військових, і ці величезні суми часто складаються з невеликих сум донатів.

Дуже допомагають фронту і великі українські бізнеси, які залишилися в Україні та продовжують підтримувати економіку — платять податки, зарплати співробітникам тощо. Але найголовніше, що керівники таких компаній особисто допомагають військовим і цивільним, які постраждали від війни. Суми їхньої допомоги давно перетнули позначку у 100 мільйонів гривень. Про таку підтримку delo.ua розповідає у пʼяти історіях допомоги військовим і мирним мешканцям з топ-100 найбагатших українців.

Підтримка підприємців і допомога на 725 мільйонів гривень

Віктор Іванчик — український бізнесмен, засновник та СЕО агропромхолдингу «Астарта-Київ». Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну його родинний благодійний фонд «Повір у себе» переорієнтував свою діяльність і започаткував гуманітарну платформу Common Help UA, щоб допомогти відновити повноцінне життя українців, що постраждали від російської агресії.

«З 24 лютого 2022 року все особисте підпорядкувалося загальному, тому насамперед ми сфокусувалися на вирішенні гуманітарних проблем і допомозі військовим, — говорить Віктор Іванчик. — Ми поставили перед собою завдання допомогти місцевим громадам, що стикнулися з великим напливом людей, які переїжджали з районів активних бойових дій у безпечніші місця. Вони потребували харчів, речей першої потреби, місця для тимчасового проживання. І ми їм надавали таку допомогу. Одночасно почали співпрацювати з військовими адміністраціями. Закуповували автомобілі, амуніцію, військове спорядження, спецтехніку та обладнання, доставляли потрібні вантажі, зокрема у райони бойових дій, а на зворотному шляху вивозили людей, які хотіли евакуюватися».

За рік гуманітарну допомогу від Common Help UA отримали 831 тисяча українців та 500 медичних і соціальних закладів України.

Коли стало зрозуміло, що війна затягується, а багато людей втратили роботу і засоби до існування, у Common Help UA з’явився новий напрям — економічний. Його мета — посилення економічної стійкості місцевих громад завдяки підтримці малого та середнього бізнесу, забезпечення умов для започаткування власної справи тимчасово переміщеними громадянами, родинами військовослужбовців та іншими активними українцями.

«Крила», «Сміливі», «Курс на незалежність» — це грантові програми для старту, розвитку чи розширення власної справи. Завдяки ним підтримку отримали 174 підприємці, які вже створили 528 нових робочих місць. Інвестиції у розвиток напряму перевищують 52 млн грн.

«Мене вражає та кількість людей, які бажають започаткувати власну справу навіть під час повномасштабної війни. За час їхньої участі у наших програмах ми бачимо, як вони розвивають свої бізнеси, як змінюються їхні цінності, як вони стають успішними. Саме за такими бізнесами майбутнє. А коли ми переможемо, ці підприємці разом із великим бізнесом стануть економічною основою для відновлення України», — говорить Віктор Іванчик.

Загалом за 14 місяців роботи платформа Common Help UA залучила до співпраці більш ніж 30 українських та іноземних партнерів. Фінансова оцінка благодійних внесків, гуманітарної допомоги та проєктів перевищила 725 млн грн.

500 мільйонів гривень на автомобілі для фронту та порятунок тисяч дітей-сиріт

Руслан Шостак, український бізнесмен, засновник і співвласник мереж EVA і VARUS, від початку повномасштабної війни в Україні запустив два проєкти гуманітарної допомоги. Один із них, «Дитинство без війни», спрямований на евакуацію та реабілітацію українських сиріт із зон, що перебувають під обстрілами, а інший, єдина національна платформа "ГЕРОЙCAR", створений для постачання колісного транспорту ЗСУ.

" Від початку війни ми зрозуміли, що для перемоги потрібні потужні пікапи. Зброя не працює без військових, а військові не пересуваються без машин. Тому ми постійно закуповуємо ті автівки, які ЗСУ визнали найефективнішими на фронті. Створили національну платформу "ГЕРОЙCAR", де збираємо заявки на колісний транспорт, верифікуємо їх у ЗСУ, закуповуємо у США, Європі та Кореї, адаптуємо їх до вимог технічного стану, доставляємо захисникам та здійснюємо експлуатаційне обслуговування спільно з партнерами", — пояснює Руслан Шостак.

У межах проєкту повнопривідні пікапи FORD F250 та F350 вже передали 50 військовим частинам, які працюють на передовій та захищають повітряний кордон України.

Загалом для благодійного проєкту "ГЕРОЙCAR" Руслан Шостак закупив 270 автомобілів на понад 100 млн грн. Мета — передати ЗСУ 1000 пікапів.

Зараз "ГЕРОЙCAR" масштабувався і почав допомагати регіонам, що пережили окупацію, налагоджувати транспортну інфраструктуру: закуповує для них карети швидкої допомоги, автомобілі для поліції і пожежників та громадський транспорт.

Проєкт Руслана Шостака "Дитинство без війни" був створений для надання допомоги українським дітям-сиротам, які перебувають під загрозою через російську агресію. Завдяки проєкту відбулася масштабна евакуація дітей-сиріт, найбільша від часів Другої світової війни. Учасниками проєкту вже стали 2700 дітей-сиріт та їхніх супровідників. Наразі проєкт приймає ще майже 1000 дітей-сиріт із Херсону, що постраждали від затоплення, Кривого Рогу, що під обстрілами, та інших міст України.

У цей проєкт бізнесмен інвестував приблизно 400 млн грн. Він планує й надалі допомагати дітям-сиротам. Кінцева мета — зробити так, щоб у кожної дитини з’явилася турботлива родина.

"Перебуваючи разом із дітьми-сиротами протягом року, ми зсередини побачили проблему сирітства в Україні та вирішили створити фонд, здатний допомогти державі її вирішити. Це амбітний довгостроковий проєкт, але в умовах війни на перший план виходить безпека дітей-сиріт, — пояснює Руслан Шостак. — Ми упродовж року робимо все можливе, щоб діти, яких врятували від жахів війни та перевезли до Туреччини, почувалися як вдома. За цей час до проєкту долучилися майже 300 волонтерів, серед яких лікарі, психологи, вихователі та вчителі. Завдяки партнерам забезпечили усіх дітей планшетами, щоб вони змогли повноцінно навчатися в українських школах. У червні ми стали єдиним центром у Туреччині, де всі випускники, які тимчасово там перебувають, змогли скласти національний мультипредметний тест. У всіх нас є одна мета — створити затишні та комфортні умови для дітей. Після закінчення війни всі діти повернуться додому, і ми зробимо все можливе, щоб кожна дитина знайшла люблячу родину".

Усі діти, які приїжджають до Туреччини, мешкають у готелі на березі Середземного моря. Вони забезпечені повним пансіоном та медичною страховкою. Діти отримують освіту українською мовою через онлайн-школи та беруть участь у додаткових курсах для розвитку своїх талантів.

Загалом на два проєкти Руслан Шостак виділив уже приблизно 500 млн грн.

Підтримка на 5 млрд грн та збереження пам'яті про війну

Рінат Ахметов, найбагатша людина України, власник SCM, "Метінвест" та ДТЕК, а також президент ФК "Шахтар", за рік повномасштабної війни спрямував 5 млрд грн на допомогу українцям та фронту. У межах власних благодійних організацій “Фонд Ріната Ахметова” та “Сталевий фронт Ріната Ахметова” бізнесмен надає гуманітарну підтримку цивільним, а також допомагає армії.

Фонд уже відправив захисникам понад 1300 дронів, більш ніж 870 броньованих автівок, майже 8912 тепловізорів, далекомірів та камер, понад 2000 рацій та радіостанцій, приблизно 163,4 тисяч протитанкових їжаків тощо. Крім того, військові регулярно отримують закуплене компаніями Ахметова спорядження: силовим підрозділам відправили понад 165 тисяч бронежилетів, більш ніж 24 тисячі шоломів та 18,9 тисяч одиниць тактичного одягу та взуття. Фонд також закупив для армії приблизно 45,3 тисяч штук аптечок і турнікетів та понад 1,3 млн літрів пального.

Також Ахметов виділив 1 млрд грн на проєкт “Серце Азовсталі”, мета якого — допомогти родинам військових, які захищали Маріуполь. “ Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога в перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість Перемоги України ”, — обґрунтовує створення програми бізнесмен. Наразі в її межах військовим з Маріуполя та їхнім родинам надають лікування, реабілітацію, психологічну підтримку, допомагають повернутися до цивільного життя.

Бізнесмен активно допомагає цивільним: у SCM кажуть, що допомогу від Ахметова отримали 2,1 млн людей, або кожний 20-й українець. Насамперед “Фонд Ріната Ахметова” підтримує внутрішньо переміщених українців та населення у прифронтових зонах та у деокупованих регіонах: надає харчі, предмети першої потреби, а також ліки. Допомагати постраждалим від війни Фонд почав ще у 2014 році. Відтоді було евакуйовано майже 47 тисяч українців, надано 13 млн продуктових наборів, 90 тисяч гігієнічних наборів та 800 тисяч одиниць медикаментів.

Також Фонд підприємця заснував музей “Голоси мирних”. Його мета — зібрати якнайбільше свідчень українців про події війни. Натепер уже понад 60 тисяч людей розповіли для музею свої історії.

Тепловізори для військових та більш ніж 5000 тонн гуманітарного зерна

Андрій Веревський — співвласник компанії Kernel, що з перших днів повномасштабної війни підтримує українських військових та постраждалих від бойових дій. Допомога холдингу Веревського зосереджена на двох напрямах — військовому та гуманітарному. Щоб надати підтримку саме там, де вона потрібна, команда компанії співпрацює із ЗСУ, координаторами ТрО, волонтерськими організаціями та органами місцевої влади .

За рік вторгнення Kernel спрямував на допомогу приблизно 1,18 млрд грн. З них майже 327 млн грн пішли на закупівлю спорядження та обладнання для військових: 356 квадрокоптерів та БпЛА, понад 1200 тепловізорів, більш ніж 965 комплектів засобів зв’язку, понад 6700 бронежилетів, більш як 2000 шоломів, 12,7 тисяч комплектів військової форми, а також понад 1600 одиниць іншого обладнання. Крім того, ЗСУ отримали більш ніж тисячу автомобілів та вантажівок на 301,87 млн грн.

У регіонах присутності компанія Веревського активно допомагає переселенцям: забезпечує тимчасовим прихистком, надає продукти харчування, речі першої потреби та техніку для налагодження побуту. Загалом на гуманітарну допомогу спрямували 165,3 млн грн: закупили 5570 тонн зерна, 64,1 літрів консервованої продукції, понад один мільйон літрів олії, більш ніж 1,8 млн одиниць інших продуктів харчування. Понад 38 млн грн компанія витратила на закупілю ліків та медичного обладнання.

Амуніція для захисниць та логістика для гуманітарки

Ще до початку повномасштабного вторгнення співвласник порту TIS Андрій Ставніцер опікувався Благодійним фондом імені Олексія Ставніцера, що заснував із братом та партнерами бізнесу на честь батька. У 2022 році організація переорієнтувалася на потреби української армії та сил територіальної оборони.

Натепер Фонд придбав та доставив українським військовим 18 пікапів, 10 тепловізорів, 32 дрони, 900 шоломів, 3200 плит та 2400 бронежилетів. Основну увагу організація приділяє своєму проєкту “Приміряй її берці”, мета якого — забезпечення жінок на фронті необхідним спорядженням.

Команда Фонду постачає захисницям найлегші броньовані плити з потрібним рівнем захисту по 2,7 кг замість стандартних 4,1 кг. Разом із партнерами організація надає жінкам на фронті також легкі каски, відповідну жіночій анатомії форму та зручне взуття, специфічні ліки, наплічники, аптечки, білизну та пакунки “жіночої гуманітарки”, що складаються з 30 засобів гігієни.

Одним із проєктів Ставніцера стало створення фундації Help Ukraine Center — найбільшого у Східній Європі логістичного хабу для гуманітарної допомоги. До ініціативи підприємця долучилися й інші українські бізнеси: Rozetka, «Нова пошта», Укрпошта, Fozzy Group. Центр побудував для гуманітарних вантажів систему коридорів по всій країні, а також має мережу з 15 логістичних складів у Європі. Крім того, організація приймає пожертви та надає гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

Побачивши, що українські лікарні не мають достатньо досвіду роботи зі складними ампутаціями, а протезування потребує додаткового фінансування, Ставніцер став співзасновником унікальної клініки Superhumans. Сучасний медзаклад відкрили у квітні на Львівщині. Він спеціалізується на протезуванні, реконструктивному лікуванні та реабілітації військових і постраждалих через війну. Проєкт функціонує завдяки підтримці донорів і благодійників, тож лікує захисників безкоштовно.