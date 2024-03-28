Смена места регистрации: куда чаще всего переезжает украинский бизнес во время войны

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году почти 19 тысяч раз компании сменили свое место регистрации. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Киевскую область. 173 переехавших впоследствии вновь вернулись в свой регион.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

19 тысяч раз компании сменили свое место регистрации

По данным аналитиков, 18 944 переезда бизнеса из одного региона в другой были зафиксированы в Украине с начала полномасштабной войны.

"Чаще всего переезжают компании в сфере оптовой торговли - 39,4% от общего количества. Также в топ вошли компании в сфере строительства и недвижимости - 6% и 4,4% соответственно", - отметили в "Опендатабот".

Куда переезжают

Как сообщают в "Опендатабот", чаще всего предприниматели переезжают из Киева (33,2%) и Днепропетровщины (9,6%), а также из Киевской области (8,5%).

В то же время в эти регионы бизнес чаще всего и переезжает.

Так, Киев стал лидером среди регионов, куда релокуются предприятия - почти 28% от общего количества религации.

"Сейчас самый популярный маршрут для переезда бизнеса - из Киева в Киевскую область: этот путь избрали 981 компания. Вторым по популярности стало направление из Киевской области в Киев - 780 бизнесов. Замыкает троицу маршрут из Киева в Днепропетровщину - 779 компаний", - подчеркнули аналитики.

Они отмечают, что 173 компании переехали, но впоследствии снова вернулись в свой первый регион.

"Зачастую бизнес возвращался в Киев — 59 компаний. Однако 626 предприятий уже неоднократно переезжали, но так и не вернулись в свое место регистрации", - отметили в "Опендатабот".

Релокация бизнеса

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться.

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

Подать заявку можно в личном кабинете через одну из электронных площадок, которая прорабатывает запросы бизнеса - Национальная электронная биржа, SmartTender или E-Tender. Через них же, а также через сервис Zakúpki.Prom можно разместить объекты или предложения для помощи релокирующегося бизнеса.

Никаких оснований для отказа в перемещении бизнеса не установлено, но следует учитывать первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.

После принятия Минэкономики положительного решения о перемещении предприятие получит пакет государственной поддержки, включающий подбор местоположения на предприятии, помощь с перевозкой на новую локацию, содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников, поддержку в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Перемещение предприятий осуществляется либо самостоятельно, либо силами "Укрзализныци", либо силами "Укрпочты". Также могут привлекаться в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.

840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались преимущественно западные регионы: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.

22 марта 2024 года Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства", предусматривающее пролонгирование кредитов релокированным предприятиям.

Источник фото: ua.depositphotos.com