Зміна місця реєстрації: куди найчастіше переїжджає український бізнес під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році майже 19 тисяч разів компанії змінили своє місце реєстрації . Найпопулярнішим напрямкам для переїзду став маршрут з Києва до Київської області. 173 компанії, які переїхали, згодом знову повернулись у свій регіон.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

19 тисяч разів компанії змінили своє місце реєстрації

За даними аналітиків, 18 944 переїзди бізнесу з одного регіону в інший було зафіксовано в Україні від початку повномасштабної війни.

"Найчастіше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі — 39,4% від загальної кількості. Також до топу увійшли компанії у сфері будівництва та нерухомості — 6% та 4,4% відповідно", - зауважили в "Опендатабот".

Куди переїжджають

Як повідомляють в "Опендатабот", найчастіше підприємці переїжджають з Києва (33,2%) та Дніпропетровщини (9,6%), а також з Київської області (8,5%).

Водночас у ці ж регіони бізнес найчастіше й переїжджає. Так, Київ став лідером серед регіонів, куди релокуються підприємства — майже 28% від загальної кількості релокацій.

"Наразі найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу — з Києва до Київської області: цей шлях обрали 981 компанія. Другим за популярністю став напрямок з Київської області до Києва — 780 бізнесів. Замикає трійцю маршрут з Києва до Дніпропетровщини — 779 компаній", - підкреслили аналітики.

Вони зазначають, що 173 компанії переїхали, але згодом знову повернулися до свого першого регіону.

"Найчастіше бізнес повертався до Києва — 59 компаній. Проте 626 підприємств вже неодноразово переїжджали, але так і не повернулись до свого рідного місця реєстрації", - зауважили в "Опендатабот".

Релокація бізнесу

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.

До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.

Подати заявку можна в особистому кабінеті через один з електронних майданчиків що опрацьовує запити бізнесу, - Національна електронна біржа, SmartTender чи E-Tender. Через них же, а також через сервіс Zakupki.Prom можна розмістити об'єкти чи пропозиції для допомоги бізнесу, що релокується.

Жодних підстав для відмові у переміщенні бізнесу не встановлено, але треба враховувати першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в приймаючих регіонах та черговість перевезення.

Після ухвалення Мінекономіки позитивного рішення про переміщення підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає підбір місця розташування для підприємства, допомогу з перевезенням на нову локацію, сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників, підтримку у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Переміщення підприємств здійснюється або самостійно, або силами "Укрзалізниці", або силами "Укрпошти". Також можуть залучатися в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.

840 бізнесів релокувалися у безпечні регіони, скориставшисьурядовою програмою. У компаній, що релокувались за цією програмою, найбільшим попитом користувались переважно західні регіони: Закарпаття, Львівська та Чернівецька області.

22 березня 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва", яка передбачає пролонгування кредитів релокованим підприємствам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com