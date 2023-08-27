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Бизнес
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Трамп на "тюремных" сувенирах собрал более $7 млн

Дональд Трамп, 45-й президент США, сувениры
45-й президент США Дональд Трамп. Фото: ua.depositphotos.com

Бывший президент США Дональд Трамп, планирующий снова баллотироваться в 2024 году, превратил свое фото из тюрьмы штата Джорджия в сувениры. На них политику уже удалось заработать $7,1 млн.

Об этом сообщило издание Politico.

Трамп прошел формальную процедуру ареста 25 августа по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии, после чего был освобожден под залог. Однако следователи сделали его соответствующие фото согласно протоколу. Это фото превратили в мемы и сувениры, продаваемые через онлайн-магазин Трампа.

Его команда начала продавать футболки, плакаты, наклейки на бамперы и холодильники для напитков с изображением нахмуренного Трампа. Элементы имеют теги NEVER SURRENDER (никогда не сдавайся). Стоимость сувениров варьируется от $12 до $34.

За сутки, 25 августа от продажи "тюремных" сувениров бизнесмену удалось заработать $4,18 млн — рекордная сумма за такое время и от таких продаж в истории США.

Трамп планирует использовать полученные деньги для запуска предвыборной кампании, ведь собирается снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Фото 2 — Трамп на "тюремных" сувенирах собрал более $7 млн
Фотография Трампа под арестом. Источник: Fulton County Sheriff's Office

За что судят Трампа

Дело, по которому политик 20 минут пробыл в тюрьме, касается подозрения в незаконной попытке изменить результаты голосования в штате Джорджия на выборах президента США в 2020 году. Среди пунктов, по которым обвиняют Трампа, следующие:

  • подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим;
  • сговор в целях фальсификации;
  • представление ложных документов;
  • нарушение закона штата Джорджия о борьбе с рэкетом и коррупцией.

Также по этому делу подозреваются еще 18 человек. В частности, речь идет об экс-мере Нью-Йорка и адвокате Трампа Рудольфе Джулиане, экс-главе администрации Белого дома Марке Медовзе и других.

Помимо вмешательства в выборы, против Трампа возбуждено еще три уголовных дела:

  • о незаконном обращении с секретными документами;
  • о попытке фальсификации результатов выборов;
  • о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан