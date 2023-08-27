Трамп на "тюремных" сувенирах собрал более $7 млн

Бывший президент США Дональд Трамп, планирующий снова баллотироваться в 2024 году, превратил свое фото из тюрьмы штата Джорджия в сувениры. На них политику уже удалось заработать $7,1 млн.

Об этом сообщило издание Politico.

Трамп прошел формальную процедуру ареста 25 августа по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии, после чего был освобожден под залог. Однако следователи сделали его соответствующие фото согласно протоколу. Это фото превратили в мемы и сувениры, продаваемые через онлайн-магазин Трампа.

¡Llévele!#DonaldTrump puso a la venta, a través de su página, souvenirs con la foto de su arresto en #Georgia



Hay playeras, tazas y termos desde 200 pesos mexicanos. https://t.co/meKKXh6U2K — Armando Alvarez (@alvarez_armando) August 26, 2023

Его команда начала продавать футболки, плакаты, наклейки на бамперы и холодильники для напитков с изображением нахмуренного Трампа. Элементы имеют теги NEVER SURRENDER (никогда не сдавайся). Стоимость сувениров варьируется от $12 до $34.

За сутки, 25 августа от продажи "тюремных" сувениров бизнесмену удалось заработать $4,18 млн — рекордная сумма за такое время и от таких продаж в истории США.

Трамп планирует использовать полученные деньги для запуска предвыборной кампании, ведь собирается снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Фотография Трампа под арестом. Источник: Fulton County Sheriff's Office

За что судят Трампа

Дело, по которому политик 20 минут пробыл в тюрьме, касается подозрения в незаконной попытке изменить результаты голосования в штате Джорджия на выборах президента США в 2020 году. Среди пунктов, по которым обвиняют Трампа, следующие:

подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим;

сговор в целях фальсификации;

представление ложных документов;

нарушение закона штата Джорджия о борьбе с рэкетом и коррупцией.

Также по этому делу подозреваются еще 18 человек. В частности, речь идет об экс-мере Нью-Йорка и адвокате Трампа Рудольфе Джулиане, экс-главе администрации Белого дома Марке Медовзе и других.

Помимо вмешательства в выборы, против Трампа возбуждено еще три уголовных дела:

о незаконном обращении с секретными документами;

о попытке фальсификации результатов выборов;

о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Источник фото: ua.depositphotos.com