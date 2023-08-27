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Трамп на "тюремных" сувенирах собрал более $7 млн
Бывший президент США Дональд Трамп, планирующий снова баллотироваться в 2024 году, превратил свое фото из тюрьмы штата Джорджия в сувениры. На них политику уже удалось заработать $7,1 млн.
Об этом сообщило издание Politico.
Трамп прошел формальную процедуру ареста 25 августа по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии, после чего был освобожден под залог. Однако следователи сделали его соответствующие фото согласно протоколу. Это фото превратили в мемы и сувениры, продаваемые через онлайн-магазин Трампа.
Его команда начала продавать футболки, плакаты, наклейки на бамперы и холодильники для напитков с изображением нахмуренного Трампа. Элементы имеют теги NEVER SURRENDER (никогда не сдавайся). Стоимость сувениров варьируется от $12 до $34.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За сутки, 25 августа от продажи "тюремных" сувениров бизнесмену удалось заработать $4,18 млн — рекордная сумма за такое время и от таких продаж в истории США.
Трамп планирует использовать полученные деньги для запуска предвыборной кампании, ведь собирается снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.
За что судят Трампа
Дело, по которому политик 20 минут пробыл в тюрьме, касается подозрения в незаконной попытке изменить результаты голосования в штате Джорджия на выборах президента США в 2020 году. Среди пунктов, по которым обвиняют Трампа, следующие:
- подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим;
- сговор в целях фальсификации;
- представление ложных документов;
- нарушение закона штата Джорджия о борьбе с рэкетом и коррупцией.
Также по этому делу подозреваются еще 18 человек. В частности, речь идет об экс-мере Нью-Йорка и адвокате Трампа Рудольфе Джулиане, экс-главе администрации Белого дома Марке Медовзе и других.
Помимо вмешательства в выборы, против Трампа возбуждено еще три уголовных дела:
- о незаконном обращении с секретными документами;
- о попытке фальсификации результатов выборов;
- о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.
Источник фото: ua.depositphotos.com