Трамп согласился явиться в суд, если его отпустят под залог, — CNN

Бывший президент США Дональд Трамп согласился прийти в суд при условии, что его не возьмут под стражу. Адвокаты политика и прокуроры договорились, что его отпустят под залог в $200 000.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на имеющийся в распоряжении судебный документ.

Соглашение об обязательствах, подписанное адвокатами Трампа и окружным прокурором страны Фултон Фанни Уиллис, определяет условия увольнения бывшего президента США. Среди них обязательство не запугивать свидетелей и не препятствовать правосудию.

"Не ограничиваются публикации в социальных сетях или репосты публикаций, сделанных другим лицом в социальных сетях", - говорится в приказе, подписанном судьей Верховного суда округа Фултоном Скоттом Макафи.

Трампу, лидирующему в рейтинге кандидатов от Республиканской партии, и 18 сообвиняемым были предъявлены обвинения по делу Джорджии 14 августа.

Напомним, в июне Трампа формально арестовали по делу о незаконном хранении секретных документов. Это не первое уголовное дело против Дональда Трампа.

Весной ему предъявили обвинения по 34 пунктам. Речь шла о финансовых и бизнес-махинациях, согласно которым порноактриса Сторми Дэниелс получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере 130 тыс долларов, которые на самом деле были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа.

Накануне в июле Трампа и двум его сотрудникам были предъявлены новые обвинения по уголовному делу по хранению конфиденциальных государственных документов в имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

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