Трамп погодився явитися до суду, якщо потім його відпустять під заставу — CNN

Колишній президент США Дональд Трамп погодився прийти до суду за умови, що його не візьмуть під варту. Адвокати політика та прокурори домовилися, що його відпустять під заставу у $200 000 доларів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на судовий документ, який має в розпорядженні.

Угода про зобов’язання, підписана адвокатами Трампа та окружним прокурором країни Фултон Фані Вілліс, визначає умови звільнення колишнього президента США. Серед них зобов'язання не залякувати свідків і не перешкоджати правосуддю.

"Не обмежуються публікації в соціальних мережах або репости публікацій, зроблених іншою особою в соціальних мережах", — йдеться в наказі, підписаному суддею Верховного суду округу Фултон Скоттом Макафі.

Трампу, який лідирує в рейтингу кандидатів від Республіканської партії 2024 року, і 18 співобвинуваченим було пред’явлено звинувачення у справі Джорджії 14 серпня.

Нагадаємо, у червні Трампа формально заарештували у справі про незаконне зберігання секретних документів. Це не перша кримінальна справа проти Дональда Трампа.

Навесні йому висунули звинувачення за 34 пунктами. Йшлося про фінансові та бізнес-махінації, згідно з якими порноактриса Стормі Деніелс отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні 130 тис доларів, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Напередодні, у липні Трампу та двом його співробітникам було пред’явлено нові звинувачення у кримінальній справі щодо зберігання конфіденційних державних документів у маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).

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