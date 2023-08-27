Трамп на "тюремних" сувенірах зібрав понад $7 млн

Колишній президент США Дональд Трамп, який планує балотуватися знову у 2024 році, перетворив своє фото з в’язниці штату Джорджія на сувеніри. На них політику вже вдалося заробити $7,1 млн.

Про це повідомило видання Politico.

Трамп пройшов формальну процедуру арешту 25 серпня у справі про втручання у вибори в Джорджії, після чого його звільнили під заставу. Проте слідчі зробили його відповідні фото, згідно з протоколом. Це фото перетворили на меми та сувеніри, які продавали через онлайн-магазин Трампа.

¡Llévele!#DonaldTrump puso a la venta, a través de su página, souvenirs con la foto de su arresto en #Georgia



Hay playeras, tazas y termos desde 200 pesos mexicanos. https://t.co/meKKXh6U2K — Armando Alvarez (@alvarez_armando) August 26, 2023

Його команда почала продавати футболки, плакати, наклейки на бампери та холодильники для напоїв із зображенням "насупленого Трампа". Елементи мають теги NEVER SURRENDER (ніколи не здавайся). Вартість сувенір варіюється від $12 до $34.

За добу, 25 серпня від продажу "тюремних" сувенірів бізнесмену вдалося заробити $4,18 млн — рекордна сума за такий час і від таких продажів в історії США.

Трамп планує використати отримані гроші для запуску передвиборчої компанії, адже планує знову балотуватися а посаду президента у 2024 році.

Фотографія Трампа під арештом. Джерело: Fulton County Sheriff's Office

За що судять Трампа

Справа, через яку політик 20 хвилин побув у вʼязниці, стосується підозри в незаконній спробі змінити результати голосування у штаті Джорджія на виборах президента США у 2020 році. Серед пунктів, за якими звинувачують Трампа, такі:

підбурювання до порушення присяги державним службовцям;

змова з метою фальсифікації;

подання неправдивих документів;

порушення закону штату Джорджія про боротьбу з рекетом і корупцією.

Також за цією справою підозрюються ще 18 людей. Зокрема, йдеться про ексмера Нью-Йорка та адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, ексочільника адміністрації Білого дому Марка Медовза та інших.

Крім втручання у вибори у Джорджію, проти Трампа відкрито ще три кримінальні справи:

про незаконне поводження з секретними документами;

про спробу фальсифікації результатів виборів;

про незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com